Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatyalı şehidin annesi ile görüştü

EYP patlaması sonucu Pençe Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan Malatyalı Piyade Uzman Çavuş Halil Koç’un annesi ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziyelerini iletti.

Terörle mücadele, yurt içinde sınır ötesinde gerçekleştirilen operasyonlar ile kararlılıkla devam ediyor…

Operasyonlar neticesinde teröristlerin kaçacak alanları ardı ardına yok ediliyor.

Mehmetçik, her türlü zorlu şartlara rağmen mücadelesinden vazgeçmiyor.

Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görev yaparken, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan 36 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil Koç’un Malatya’daki babaevine ateş düştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin annesi ile görüştü

Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde şehidin ailesini ziyaret eden AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak telefonu anne Gülsen Koç’a verdi.

Şehit annesine taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Başımız sağ olsun, Rabbim rahmet eylesin. Şehitlerimiz Peygamber Efendimize (sav) komşu. Ayeti Kerimede Rabbimiz, 'Allah yolunda öldürülenlere sakın 'ölüler' demeyin. Çünkü onlar diridir, fakat siz farkında değilsiniz.' Rabbim inşallah cennetinde buluştursun. Rabbim sabırlarınızı arttırsın. Gelin hanıma da selamlarımı iletin, yavrularımızın gözlerinden öpüyorum.” dedi.

“Vatan sağ olsun”

Şehidin annesi Gülsen Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, “Sağ olun, Allah razı olsun. İki çocuğum daha var. Vatan sağ olsun. Cumhurbaşkanım Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Her daim yanınızdayız.” diye konuştu.