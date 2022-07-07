Yakub için Külliye'de resmi tören düzenlendi. Külliye'de ağırlanmadan önce Yakub, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub, 4 günlük resmi ziyaret kapsamında Türkiye'de bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yakub’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Malezya Başbakanı Külliye'de

Yakub'un bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Erdoğan, Yakub'u, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ana giriş kapısında karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Yakub'u ağırladı ViDEO

21 pare top atışı

Erdoğan ve Yakub'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Yakub, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Anlaşmalar imzalanacak

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yakub, merdivenlerde Türkiye ve Malezya bayrakları önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi.

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Yakub, heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine iştirak edecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törende, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

Anıtkabir'e ziyaret

Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Başbakan Yakub, Külliye'ye geçmeden önce Anıtkabir'i ziyaret etti.