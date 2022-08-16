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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı'na Devlet Nişanı verdi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah'a Devlet Nişanı verdi.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2022 - 21:58
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı'na Devlet Nişanı verdi

    Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya geldi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah'ı resmi törenle karşıladı.

    30 yıl sonra ilk ziyaret

    Şah'ın bu ziyareti yaklaşık 30 yıl aradan sonra Malezya'dan Türkiye'ye devlet başkanı seviyesinde yapılan ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile baş başa görüştü.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı na Devlet Nişanı verdi #1

    Görüşme 2.5 saat sürdü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi yaklaşık 2,5 saat sürdü.

    Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah onuruna resmi akşam yemeği verildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.

    Devlet Nişanı verildi

    Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle Başkan Erdoğan, Malezya Kralı Al-Mustafa Billah Şah'a "Devlet Nişanı" verdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı na Devlet Nişanı verdi #2

    Devlet Nişanı kimlere verilir?

    Devlet Nişanı, Türkiye Cumhuriyeti ile mensup olduğu devlet arasında dostça ilişkilerin geliştirilmesini ve milletlerin birbirlerine yakınlaşmalarını sağlayan ülkelerin devlet başkanlarına verilen semboldür. Bu nişan Bakanlar Kurulu Kararı ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile verilir.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı na Devlet Nişanı verdi #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı na Devlet Nişanı verdi #4

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı na Devlet Nişanı verdi #5


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