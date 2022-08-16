Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı'na Devlet Nişanı verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah'a Devlet Nişanı verdi.

Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah'ı resmi törenle karşıladı.

30 yıl sonra ilk ziyaret

Şah'ın bu ziyareti yaklaşık 30 yıl aradan sonra Malezya'dan Türkiye'ye devlet başkanı seviyesinde yapılan ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile baş başa görüştü.

Görüşme 2.5 saat sürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah onuruna resmi akşam yemeği verildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.

Devlet Nişanı verildi

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle Başkan Erdoğan, Malezya Kralı Al-Mustafa Billah Şah'a "Devlet Nişanı" verdi.

Devlet Nişanı kimlere verilir?

Devlet Nişanı, Türkiye Cumhuriyeti ile mensup olduğu devlet arasında dostça ilişkilerin geliştirilmesini ve milletlerin birbirlerine yakınlaşmalarını sağlayan ülkelerin devlet başkanlarına verilen semboldür. Bu nişan Bakanlar Kurulu Kararı ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile verilir.