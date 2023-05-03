Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Van mitingine tepki: Bez parçaları ile devlete meydan okuyorlar

ensonhaber.com

14 Mayıs seçimleri öncesi Türkiye, yoğun bir gündemden geçiyor.

Yurdun dört bir yanında miting heyecanı yaşanıyor.

Bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 günde çok sayıda programa katılıyor.

Halk buluşmalarının yanı sıra hayata geçirilen projelerin de açılış törenlerine katılarak büyük bir mücadele ortaya koyuyor.

Bugün ise memleketi Rize'de coşkuyla karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Trabzon'a geçti.

Burada Meydan Park'ında gerçekleştirilen "Yeni Zigana Tüneli" açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, meydanda toplanan büyük bir kalabalığa seslendi.

Kentin çeşitli ilçelerinden mitinge katılanlar, açtıkları pankartlarla ve tezahüratlarla Erdoğan'a destek verdi.

Erdoğan açıklamalarında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Van'da gerçekleştirdiği mitinginde HDP bayraklarının açılmasına şöyle tepki gösterdi:

Trabzon Kandil'den sevilmez. Londra'dan sevilmez. Trabzon işte bu meydanda sevilir. Fatih'in torunları, cevabı 14 Mayıs'ta verecektir. Şehit Eren Bülbül'ün hemşerileri, terör örgütünün desteği ile yelkenlerini şişirenlere 14 Mayıs'ta cevabı verecektir. Mandacı Kemal ve saz arkadaşlarını 14 Mayıs'ta tarihin tozlu sayfalarına atacaktır. 14 Mayıs'ta bunları sandığa gömmeye söz mü Trabzon? 14 Mayıs'ta bu kardeşinizle bir kez daha durmak yok yola devam demeye söz mü Trabzon? Ağasıyla, paşasıyla, mandacısıyla, tefecisiyle bunları 14 Mayıs'ta sandığa gömüyor musunuz? Van'da bez parçaları ile devletine meydan okuyanları ve onlara el sallayanları sandığa gömüyor muyuz Trabzon?

Her gelişimde kalbimi bıraktığım Trabzon bu. Sevmek hizmetle olur dedik, Trabzon'a sevgimizin nişanesi olan hizmetlerimize geçelim. Zigana Tüneli'nin de olduğu hizmetlerimizin açılışına geldik. Zigana Tüneli, dünyanın 3. Avrupa'nın ve ülkemizin en uzun çift tüplü tüneli olarak inşa edildi. Karadeniz'i Orta Doğu'ya bağlıyoruz. Tünelin projesi tamamen kendi mühendislerimize aittir. Zigana Tüneli bölgemizin sembollerinden birisi olacaktır. Bu tünelle Karadeniz limanlarıyla ülkemizin güneyi arasında yeni bir soluk borusu yapıyoruz. Karşımızdaki masanın tüm işlerini üst üste koyun 100 ile çarpın emin olun Zigana Tüneli etmez.



Bugün açılışını yapacağımız bir diğer projemiz, şehrimizin çehresini değiştiren Kanunu Bulvarı'nın biten kısımlarıdır. Ülkemizin şehir içinde yapılan en büyük yatırımlardan olan bu bulvar bir medeniyet projesidir.