Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Barlas'ın cenazesine Hakan Fidan ile birlikte geldi Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas'ın cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile aynı araçla geldi.

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Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas, 2 Haziran'da 81 yaşında hayatını kaybetti.

Rahatsızlığı dolayısıyla bir süredir hastanede tedavi gören Mehmet Barlas'ın ölümü basın camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Duayen gazeteci bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Hakan Fidan'la geldi

Barbaros Hayreddin Paşa Camii'ndeki törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan törene, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile birlikte geldi.

Kabinenin en merak edilen ismi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede, Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmişti.

Fidan'ın yeni görevi hem Türkiye'de hem de dünyada büyük ses getirdi.

Yeni kabinede en dikkat çeken isimlerden biri olan Fidan, henüz Mevlüt Çavuşoğlu ile görev teslimi töreni yapmadan Cumhurbaşkanı ile bir araya gelmesi yeni dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın çalışacağı yorumlarına neden oldu.

Cumhurbaşkanı tabuta omuz verdi

Erdoğan, Barlas'ın eşi Canan Barlas ile oğlu Cemil Barlas'a taziyelerini iletti.

Barlas için kılınan cenaze namazında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski Başbakanlardan Tansu Çiller, eski İçişleri Bakanları Muammer Güler ve Mehmet Ağar, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Galatasaray Spor Kulübü eski başkanları Faruk Süren, Adnan Polat, milletvekilleri, siyasiler, ailesi, yakınları ve meslektaşları da saf tuttu.

Cenaze namazının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan beraberindekilerle tabuta omuz verdi.

Mehmet Barlas'ın cenazesi defnedilmek üzere Yeniköy Mezarlığı'na götürüldü.