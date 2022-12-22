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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memur ve emekli maaşlarını bu şekilde tespit edeceğiz

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memur ve emekli maaşlarını bu şekilde tespit edeceğiz

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023'te geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. Erdoğan, memur ve emekli maaşlarında yapılacak artışların da bu oranda tespit edileceğini vurguladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2022 - 12:34
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 13:19
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    Milyonların gözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına kilitlendi.

    Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret belli oldu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023'te geçerli olacak asgari ücreti 8 bin 500 lira olarak açıkladı.

    "Memur ve emekli maaşlarını bu şekilde tespit edeceğiz"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılacak artış oranıyla birlikte memur ve emekli maaşlarının da bu oranda tespit edileceğini açıkladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memur ve emekli maaşlarını buna göre tespit edeceğiz

    "Güçlenen Türkiye'nin imkanlarını yurttaşlarımızla paylaşacağız"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Akrebin kıskacında yoğurularak gelişen, büyüyen Türkiye’nin gerçekten çok büyük fedakarlıklarla kazandığı imkanı her bir insanımızsın emrine vermeyi sürdüreceğiz. Memur ve emeklinin de maaşını buna göre tespit edeceğiz. Güçlenen Türkiye'nin kazandığı imkanları her bir yurttaşımızla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

    "Asgari ücret rakamı ülkemizin ekonomik görünümüyle uyumludur"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapılan bir dizi toplantı sonunda çalışan ve işveren tarafları maalesef ortak bir rakam üzerinde anlaşamadı. Açıklayacağımız asgari ücret rakamı ülkemizin genel ekonomik görünümüylede uyumludur." dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memur ve emekli maaşlarını bu şekilde tespit edeceğiz #1


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