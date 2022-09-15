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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Aliyev'le buluştu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Aliyev'le buluştu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'ta Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le bir araya geldi.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2022 - 15:53
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 16:24
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'ın Semerkant kentine gitti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Semerkant Uluslararası Havalimanı'nda, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve beraberindeki heyet karşıladı.

    Erdoğan ilk olarak, Özbekistan Birinci Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un da kabrinin bulunduğu Hazreti Hızır Türbesini ziyaret etti.

    İki lider bir araya geldi

    Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

    Erdoğan ve Aliyev'in görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Çin liderleri ile ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Aliyev'le buluştu ViDEO

    Zirve Oturumu'na hitap edecek

    Türkiye'nin örgütte "Diyalog Ortağı" statüsü elde ettiği 2012'den bu yana Zirve toplantılarına "Cumhurbaşkanı" düzeyinde ilk katılım olacak.

    Erdoğan, bugün zirveye katılan ülkelerin devlet başkanlarıyla ağaç dikme törenine katılacak. Ebedi Şehir kompleksine ziyarette bulunacak ve zirvedeki liderlerle akşam yemeğine katılacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yarın düzenlenecek Zirve Oturumu'na hitap etmesi planlanıyor.

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