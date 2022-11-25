Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİLGEM Projesi programında konuştu

MİLGEM Projesi kapsamında üçüncü geminin denize indirilmesi programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dördüncü gemi için Şubat 2025'i tarih olarak verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile birlikte, Pakistan MİLGEM Projesi kapsamında inşa edilen üçüncü geminin denize iniş, açık deniz karakol gemisi projesi birinci gemisi blok kızağa koyma ve ikinci gemisi sac kesim törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Kardeş Pakistan’ın savunma altyapısının güçlendirilmesi için her türlü katkıyı veriyoruz.

Bu anlayış ile imzalarını 2018’de attığımız Pakistan MİLGEM Korvet Projesi ile savunma sanayii iş birliğimizde önemli bir merhaleyi geçmiş olduk.

Pakistan Deniz Kuvvetleri için, 4 adet MİLGEM sınıfı korvet inşa etmek üzere başlattığımız projede gemilerin yapım aşamaları birer birer tamamlanıyor. Bu gemilerin ikisi ülkemizde ikisi Pakistan’da inşa ediliyor.

Korvetlerde kullanılacak ilave teknoloji ve teçhizatlar da yine Türk savunma sanayii ürünleri arasından seçiliyor. 2021’in Ağustos ayında İstanbul’da, Babür gemisinin suya indirme törenine iştirak etmiştik. 2022 Mayıs’ta ise Bedir gemisi Karaçi’de suya indirilmişti. Bugün Pakistan MİLGEM Projesi kapsamında üçüncü gemi olan HAYBER'in suya indirilme törenini icra ediyoruz.

Dördüncü ve son gemimizi de Allah'ın izni ile Pakistanlı kardeşlerimize 2025 Şubat ayında teslim etmeyi planlıyoruz. Savun sanayii alanındaki ortaklığımızı geliştirme konusunda, gerekli müşterek iradeye sahibiz. Pakistan ile her alandaki işbirliğimizi daha da ileriye taşıyarak bölgemizde ve dünyada örnek bir dayanışma ortaya koymayı sürdüreceğimize inanıyorum.

Rabbim, yolumuzu bahtımızı açık etsin. Bu düşüncelerle Pakistan MİLGEM Projesi'nin ülkelerimize hayırlı olmasını diliyorum Projenin hayata geçirilmesinde emeği olan tüm işçi ve mühendis kardeşlerimi tebrik ediyorum. Aziz kardeşim Şahbaz Şerif ve heyetine bugün heyecanımızı paylaştıkları için tekrar teşekkür ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİLGEM Projesi programında konuştu VİDEO



