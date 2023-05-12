Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz söz konusu olduğunda kimseyi tanımayız 14 Mayıs’a saatler kala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan sevgisini haykıran milletine mesaj geldi. Erdoğan, “Biz kendi adımıza kimseyle kavga etmeyiz, milletimiz söz konusu olduğunda da kimseyi tanımayız. Gerektiğinde 15 Temmuz gecesi olduğu gibi, hayatımız pahasına istiklâl ve istikbalimize sahip çıkarız” dedi.

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Bu iş ya ilk ya da ikinci turda bitecek.

Türkiye, kararını sandığa yansıtacağı pazar gününü beklerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan sevenlerine önemli bir mesaj geldi.

“Bizim sevgimiz de mücadelemiz de aziz milletimiz içindir”

Her daim milleti için savaş verdiğini, onlara hizmet etmek için çabaladığını dile getiren Erdoğan, “Bizim sevgimiz de mücadelemiz de aziz milletimiz içindir” diyerek başladığı açıklamasını, “Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız!” ifadeleriyle bitirdi.

İşte Cumhurbaşkanı’nın seçmenine mesajı:

"Ülkemize hizmet etmekten vazgeçmeyiz"

Biz kendi adımıza kimseyle kavga etmeyiz, milletimiz söz konusu olduğunda da kimseyi tanımayız. Canımızı dişimize takarak, sevdalısı olduğumuz milletimiz için koşturmayı görev biliriz. Sadece proje geliştirir, eser üretir, gönül siyaseti, gönülleri kazanma siyaseti yaparız. Önümüze hangi tuzak kurulursa kurulsun, ülkemize hizmet etmekten vazgeçmeyiz. Yatırımlarla ülkemizi ve şehirlerimizi, yani ekmeğimizi büyütmekten geri durmayız.

"Gerektiğinde 15 Temmuz gecesi olduğu gibi..."

Hangi saldırılarla karşılaşırsak karşılaşalım, milletin iradesine ve demokrasimize gölge düşürmeyiz. Gerektiğinde 15 Temmuz gecesi olduğu gibi, hayatımız pahasına istiklâl ve istikbalimize sahip çıkarız. Çünkü biz, mensubu ve hizmetkârı olmaktan şeref duyduğumuz bu millet için varız. Hiçbir ayrım yapmadan, 85 milyona aşkla hizmet etmek için varız. Bu uğurda şimdiye kadar nice ihaneti göğüsledik, nice badireler aştık, nice varlık yokluk mücadelesi verdik.

"Kardeşliğimize sahip çıkacağız"