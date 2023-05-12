Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğlalı vatandaşlara telefondan seslendi Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Muğla İl Başkanlığının seçim programında milletvekili adayı Kadem Mete ile telefonda görüşerek buradaki vatandaşlara 14 Mayıs için çağrıda bulundu.

AA & Ensonhaber

AK Parti teşkilatları, seçime kalan süre azalırken yurt genelinde çalışmalarına hız verdi.

Çalışmaların yürütüldüğü illerden biri de milletvekili adayı Kadem Mete'nin milletvekili adayı olduğu Muğla oldu.

Vatandaşlar, AK Parti Menteşe Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan programda bir araya geldi.

Telefondan seslendi

Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mete ile telefonda görüştü.

Çalışmalarla ilgili bilgi aldığı Mete’nin halk buluşmasında olduğunu söylemesi üzerine Erdoğan, telefondan vatandaşlara seslendi.

Vatandaşlara İstanbul'un Bahçelievler ilçesinden selamlarını ileten Cumhurbaşkanı, güzel bir miting yaptıklarını ve İstanbul Kongre Merkezi'nde de gençlik toplantısına katılacağını belirtti.

"Son 24 saati çok iyi geçirmemiz lazım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 bin kişilik salonda yapılacak toplantının pazar günü için güzel bir sinyal olacağını ifade ederek, şöyle konuştu: