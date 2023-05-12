AK Parti teşkilatları, seçime kalan süre azalırken yurt genelinde çalışmalarına hız verdi.
Çalışmaların yürütüldüğü illerden biri de milletvekili adayı Kadem Mete'nin milletvekili adayı olduğu Muğla oldu.
Vatandaşlar, AK Parti Menteşe Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan programda bir araya geldi.
Telefondan seslendi
Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mete ile telefonda görüştü.
Çalışmalarla ilgili bilgi aldığı Mete’nin halk buluşmasında olduğunu söylemesi üzerine Erdoğan, telefondan vatandaşlara seslendi.
Vatandaşlara İstanbul'un Bahçelievler ilçesinden selamlarını ileten Cumhurbaşkanı, güzel bir miting yaptıklarını ve İstanbul Kongre Merkezi'nde de gençlik toplantısına katılacağını belirtti.
"Son 24 saati çok iyi geçirmemiz lazım"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 bin kişilik salonda yapılacak toplantının pazar günü için güzel bir sinyal olacağını ifade ederek, şöyle konuştu:
Muğla'dan inşallah güzel haberler alıyoruz. Muğla, şimdiye kadar olan gidişatı inşallah olumlu istikamette dönüştürürse bizim için ayrı bir sevinç kaynağı olacak. Bu, CHP'nin bütün tezgahlarını, bütün oyunlarını bozacak. Bu, bizi bir yerde inşallah 2024'e çok daha farklı bir şekilde hazırlayacak diye düşünüyorum. Malum bu sene Muğla'ya rahatsızlığım nedeniyle gelememiştim. Binali Bey'i göndermiştim. Fethiye'de ilgi ve alakanız güzel oldu. Rabb'im yar ve yardımcınız olsun inşallah. Son 24 saati çok iyi geçirmemiz lazım ve 'Muğla'daki gidişatı inşallah farklı şekilde dönüştürelim.' diyorum. Hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Geleceğimiz aydınlık olsun.