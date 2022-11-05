Cumhurbaşkanı Erdoğan muhafazakar devrimci söylemine dikkat çekti

İstanbul'da 21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhafazakar devrimci derken kökü mazide olan atiyi ifade ediyoruz" vurgusu yaptı.

İstanbul'da yoğun katılımla 21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu gerçekleştirildi.

Dün başlayan forumun bugünkü konuğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, forum için yurt dışından gelen misafirlere seslendi.

"Hamdolsun milletimizin inancını zedeleyecek hiçbir şey yapmadık"

"İktidara gelişimizin 20. yıl dönümünü geride bıraktık." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamdolsun milletimizin inancını zedeleyecek hiçbir şey yapmadık. İçinde bulunduğumuz şartlar ne olursa olsun mücadelemizei hukuk zemininde yürüttük." dedi.

"Muhafazakar devrimci derken kökü mazide olan atiyi ifade ediyoruz"

Türk siyasetinde açtığımız temiz sayfayı hizmetlerle, yatırımlarla, reformlarla doldurduk vurgusu yaparrak 20 yıllık iktidar sürecini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhafazakar devrimci derken bir paradoksu değil kökü mazide olan atiyi ifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan muhafazakar devrimci söylemi çıkışına dikkat çekti

"Vatandaşlarımızı Türkiye Yüzyılı'na sahip çıkmaya davet ediyorum"

Vatandaşları Türkiye Yüzyılı'na sahip çıkmaya çağıran Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı ekseninde yapılacak tartışmalar Türk siyasetine yeni bir persfektif kazandıracaktır. Tüm vatandaşlarımızı bu sürece destek vermeye, Türkiye Yüzyılı'na sahip çıkmaya davet ediyorum. Günü kurtarmak bugünü savuşturmak için siyaset yapılmaz. Siyaset usta bir satranç oyuncusu gibi bugünden yarını planlamaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu'nda yaptığı konuşmadan satır başları şöyle:

"Tüm misafirlerimize Türkiye'ye hoşgeldiniz diyorum"

"21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu'nun ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dünyanın farklı köşelerinden foruma teşrif eden katılımları ile bizleri onurlandıran kıymetli misafirlerimize Türkiye'ye hoşgeldiniz diyorum. Kıtaların, kültürlerin, medeniyetlerin ve milletlerin buluşma noktası güzel İstanbulumuzda sizleri ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türkiye'nin yanı sıra 23 ülkeden foruma tebliğleri ile görüşleri ile katkı sağlayacak olan tüm dostlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum.

Gerek mühdeviyat gerek görüşülecek konular gerekse katılımcı profili ile son derece zengin bir içeriğe sahip forumumuzun ufuk açışı tartışmalara vesile olacağına innıyorum. Bizler hakikatin kıvılcımının fikirlerin çarpışması ile ortaya çıktığını bilen, hangi konuda olursa olsun istişare etmenin önemini müdrik bir kadroyuz. 40 yılı aşan siyaset yolculuğumuzun her safhasında farklı yelpazeden işinin ehli insanlarla konuşmaya, onlara danışmaya, hassasiyet gösterdik. Özellikle ülkemizin, milletimizin ve genel başkanı olduğum siyasi partinin geleceğini ilgilendiren meselelerde daha itinalı davrandık. Bu hassasiyetimizin olumlu sonuçlarını hem siyasi hayatımızda hem de devlet idaresine dair hususlarda pek çok kez görme fırsatı bulduk.





"Her değerlendirme bizim için değerlidir"



Kuruluş aşamasından itibaren AK Parti'nin belirleyici vasfı ortak akla önem vermesi, ortak akılla hareket etmesi olmuştur. Bugüne kadar yolumuzu yol haritamızı hep istişare ile sizlerden gelen katkıların rehberliğinde belirledik. Buradaki tüm katılımcıların samimiyetle ortaya koyduğu her değerlendirme, her alternatif bizim için değerlidir, yol göstericidir. Forumun düzenlenmesinde emeği geçenleri canı gönülden tebrik ediyorum.

"Mücadelemizi demokrasi zemininde yürüttük"

20 yıllık kesintisiz iktidarlarımızla çok partili siyasi hayatımızda elde edilmesi zor bir rekora imza attık. Bu süreçte elbette sayısız engelle, vesayetin oyunları ile ve hatta darbe girişimine kadar varan anti demokratik müdahale ile karşılaştık. Milletin bize sandıkta özgür iradesi ile tevdi ettiği emanete hiçbir zaman halel getirmedik. İçinde bulunduğumuz şartlar ne olursa olsun mücadelemizi daima hukuk ve demokrasi zemininde yürüttük. Gece yarısı bildirilerinin yayınlandığı, Cumhurbaşkanı seçmemizin 367 garabeti ile engellendiği, partimizin uyduruk gazete küpürleri ile kapatılmak istendiği, siyaset mühendislikleri ile milli iradenin gasp edilmeye çalışıldığı dönemlerde bile bu duruşumuzdan taviz vermedik. Partimizi ve demokrasimizi hedef alan tehditler karşısında çözümü başka yerlerde değil, daima ve sadece milletin hakemliğinde aradık.





"Covid-19 salgınında bu hakikate şahitlik ettik"

Günü kurtarmak bugünü savuşturmak için siyaset yapılmaz. Siyaset, usta bir satranç oyuncusu gibi bugünden yarını planlamak demektir. Yaptığınız hamlelerin nereye varacağını kestiremiyorsanız kendinize ve ülkenize bedel ödetmeniz kaçınılmazdır. Bunun için dünyanın ve siyasetin gidişatını iyi okumanız, insanlığın yaşadığı kırılmaları iyi analiz etmeniz gerekiyor. Küresel ölçekte meydana gelen her hadisenin bölgesel ve yerel düzeyde de etkilerinin olduğunu biliyoruz. Şöyle yakın tarihe bir baktığımızda 11 Eylül saldırısından 2008 finansal krizine, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki halk hareketlerinden Covid-19 salgınına kadar pek çok hadisede bu hakikate defalarca şahitlik ettik.

"Krizlerin çözümünde önemli rol üstleniyoruz"

Diplomaside uyguladığımız barışçı programlarla krizlerin çözümünde önemli rol üstleniyoruz. Tahıl koridoru ve devam ettirilmesindeki rolümüz ülkemizin üstlendiği diplomatik gücü göstermektedir. Putin, Zelenski ve BM ile dengeli münasebetlerimiz sayesinde süreci yürütme fırsatı bulduk.





"Üretim kapasitemizin gücü sayesinde sorun yaşamadık"

Sosyal güvenlik sistemimimizin kuşatıcılığı sayesinde maddi durumu ne olursa olsun vatandaşlarımıza birinci sınıf sağlık hizmeti sunduk. Kendi savunma ve güvenlik ihtiyaçlarımızı karşılamanın ötesine geçerek bu alanda dünyada söz sahibi konuma geldik. Öyle bir süreç işlettik ki 45 günde 1006 odalı 2 şehir hastanesini bir Asya yakasında bir de Avrupa yakasında inşa etmek suretiyle de ülkemizde ve dünyaya örnek bir adımı o kritik dönemde attık. Eğer onlar olmasaydı bugün Covid ile mücadelemiz çok daha zor olacaktı. Üretim kapasitemizin gücü sayesinde salgın dönemi boyunca hiç bir üründe sorun yaşamadık.

