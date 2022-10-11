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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet toplanıp dağılırken biz geleceği planlıyoruz

    Muhalefetin toplanıp dağılmaktan başka bir şey yapmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin gelecek asrını titizlikle planladıklarını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2022 - 14:32
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet toplanıp dağılırken biz geleceği planlıyoruz

    Muhalefetin toplanıp dağılmaktan başka bir şey yapmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin gelecek asrını titizlikle planladıklarını söyledi.

    Ayrıntılar gelecek...

    "Muhalefet toplanıp dağılmaktan bakmaktan başka hiçbir iş yapmazken, biz usta bir satranç oyuncusu titizliğiyle ülkemizin gelecek asrını planlıyoruz."


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