Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete yatırım eleştirisi: Bunlarda utanma yok

Yabancı yatırımcılara Türkiye'ye gelmeyin mesajı veren muhalefete sert sözlerle yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlarda utanma yok" ifadelerini kullandı.

Genel seçimlere 5 aylık kısa bir süre kaldı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti seçimlere kısa bir süre kalmışken hummalı çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da toplu açılış törenine katıldı.

Burada yaptığı konuşmada muhalefete yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye kendine biçtiği tek misyonu yaptırmamak, ettirmemek olan bir muhalefete rağmen bugünlere geldi." dedi.

Yabancı sermayeye gelmeyin demişti

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir konuşmada, "Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliği yok." diyerek yabancı yabancı sermayeye Türkiye'ye gelmeyin mesajı vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete yüklendi: Bunlarda utanma yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sözler üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

"Bunlarda utanma yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yurt dışındaki yatırımcılara 'Türkiye'ye gelmeyin' demenin manası nedir, bay kemal diyor, bunlarda utanma yok." ifadelerini kullandı.

"Neymiş hesap soracakmış neyin hesabını soruyorsun?"

Muhalefeti eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Antalya'ya 25 milyon turist geldi ya, bunlara göre hepsi de kapıları suratlarına kapatmamız gereken yabancılarmış. Dünyanın gört bir yanından insan nereyi tercih ediyor? Antalya'yı. Bu kadar insan Antalya'ya gelince biz ne kazanıyoruz, milyonlarca vatandaş iş sahibi oluyor, çiftçimiz malını değerinden pazarlıyor. İnşaattan ulaşıma, sanayiden enerjiye tüm sektörler canlanıyor. Bunlarda utanma sıkılma yok. Ülke içindeki yatırımcıları onlara da ne diyorlar, size bunların hesabını soracağız. Kime neyin hesabını soruyorsun? Eğitimde her türlü adımı, sağlıkta her türlü adımı bunlar attı. Ulaşımda 6100 km'den alıp 20800 km yollarımızı bunlar ulaştırdı, köprü, viyadük yaptı. Neymiş hesap soracakmış. Sıkar sıkar, neyin hesabını soruyorsun?" diye konuştu.

"Bugün güç sahibi, vizyon sahibi bir Türkiye var"

"Bugün hamdolsun bölgesinde ve dünyada söz sahibi, iddia sahibi, güç sahibi, vizyon ve proje sahibi bir Türkiye var." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz de 20 yıldır eserlerimizle, hizmetlerimizle konuşuyor, yatırımlarımızla sizlerin karşısına çıkıyoruz. Ülkemizin asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini bu anlayışla tamamladık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Azimle, kararlılıkla yolumuza devam ettik"

"Salgından savaşa, krizlerin kol gezdiği, enerjiden gıdaya her alanda dünyanın sıkıntı yaşadığı bir dönemde dahi ülkemizi hedeflerinin menzilinde tutmayı başardık. Daha önemlisi bu mücadeleyi ve elde ettiğimiz kazanımları, içerideki tek parti devri artığı kifayetsizlere rağmen yürüttük. Attığımız her adımda başlattığımız her reformda karşımızda ilkel ve sapkın bir zihniyeti bulduk. Milletimizin karşısına hangi projeyle çıktıysak ne dediler? Yaptırmayız. Ülkemizi hangi hedefe yönelttiysek ne dediler? Yaptırmayız. Şehirlerimize hangi yatırımları götürürdüysek ne dediler? Yaptırmayız. Niye diye sorduğumuzda da arsızca bizim işimiz bu diye cevap verdiler. Karşımıza yapamazsınız diye her dikildiklerinde yaparsak biz yaparız diyerek azimle, kararlılıkla, gayretle yolumuza devam ettik.





"Ama yapamayacaksınız"

İşte ülkemiz yeni bir seçimin arifesinde. Karşımıza yine bir yaptırmayız ittifakıyla çıktılar. Üstelik bu sefer sadece bize yaptırmayacaklarını söylemekle yetinmiyor. Kendi aralarında da aynı taktiği izleyeceklerini ilan ediyorlar. Geçmişte on yıllarını kısır siyasi çekişmelerin, çok başlılığın, koalisyonların, siyasi dağınıklığın yol açtığı kayıplarla heba eden Türkiye'ye tek vaatleri yine aynı düzeni geri getirmek. Ama yapamayacaksınız.





"Türkiye'nin her meselesini çözdük"

Cudi'de bunların hesabını biz sorduk, Gabar'da Tendürek'te, Bestler Deresi'nde hesabını biz sorduk. Teröristler nerede? Güneye gittiler, devam ediyoruz, edeceğiz. Emperyalistlerin değirmenine su taşıyacak eyyamcılık nedir? Hiçbir ülkede siyasetçi yediği ekmeği, soluduğu havayı zehirlemeyi aklından bile geçirmez. Türkiye'nin her meselesini çözdük. Muhalefet sorununu halledemedik.





"Bay Kemal sen nerede dolaşıyorsun ya"

Savunma sanayinde neler olduğunu görüyorsunuz. İHA, SİHA, AKINCI'larımız, Kızılelma'mız var mı? Herkes şimdi bunları kıskanıyor. Bay Kemal sen nerede dolaşıyorsun ya. Senin yavruların nerelerde dolaşıyor. Biz Tayfun'u ateşledik. Menzili 561 km. Yunanlar telaşa kapıldı, gazeteler başlıkları attı, bunlar Atina'yı vuracaklar. Yeter ki siz Ege'de bizle uğraşmayın. Ege'de bizle uğraşmadığınız sürece sizle uğraşmayız.