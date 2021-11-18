Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed Bazum ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile bölgesel meseleleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, görüşmede, Türkiye-Nijer ilişkileriyle bölgesel konuların ele alındığını açıkladı.

FETÖ İLE MÜCADELE

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Nijer'le ilişkilere büyük önem atfettiğini belirterek, FETÖ'ye karşı mücadelede Nijer'in yakın iş birliğini sürdüreceğine inandığını ifade etti.

SİLAHLI SALDIRI İÇİN TAZİYE

Nijer'de salı günü gerçekleşen silahlı saldırılarda hayatını kaybedenler için taziyelerini de ileten Erdoğan, Türkiye'nin Nijer'in terörle mücadele çabalarını desteklediğini belirtti.

ASKERİ KAPASİTENİN ARTIRIMI

Erdoğan, Nijer'in Türkiye'den tedarik edeceği TB2 SİHA, HÜRKUŞ ve zırhlı araçların bu ülkenin askeri ve güvenlik kuvvetlerinin kapasitelerini artıracağını da dile getirdi.