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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed Bazum ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile bölgesel meseleleri değerlendirdi.
    • AA
    • 18.11.2021 - 17:11
    • Güncelleme : 18.11.2021 - 17:36
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed Bazum ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, görüşmede, Türkiye-Nijer ilişkileriyle bölgesel konuların ele alındığını açıkladı.

    FETÖ İLE MÜCADELE

    Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Nijer'le ilişkilere büyük önem atfettiğini belirterek, FETÖ'ye karşı mücadelede Nijer'in yakın iş birliğini sürdüreceğine inandığını ifade etti.

    SİLAHLI SALDIRI İÇİN TAZİYE

    Nijer'de salı günü gerçekleşen silahlı saldırılarda hayatını kaybedenler için taziyelerini de ileten Erdoğan, Türkiye'nin Nijer'in terörle mücadele çabalarını desteklediğini belirtti.

    ASKERİ KAPASİTENİN ARTIRIMI

    Erdoğan, Nijer'in Türkiye'den tedarik edeceği TB2 SİHA, HÜRKUŞ ve zırhlı araçların bu ülkenin askeri ve güvenlik kuvvetlerinin kapasitelerini artıracağını da dile getirdi.

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