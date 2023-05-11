Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesini yorumladı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi üzerine konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adaylardan bir tanesi adaylıktan çekilmiş, niye çekildi anlamak mümkün değil. Doğrusu üzüldüm. Keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi. Ne oldu da çekildi, bilemiyorum" dedi.

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14 Mayıs'ta sandık başına giderek Türkiye'nin kaderi belirlenecek.

Bir yandan mitingler sürerken diğer yandan da siyasette sular durulmuyor.

Son olarak Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Ankara'da düzenlenen Mamak-Altındağ mitinginde konuya değindi.

"Niye çekildi anlamak mümkün değil"

"Adaylardan bir tanesi adaylıktan çekilmiş, niye çekildi anlamak mümkün değil." diyen Erdoğan, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

"Keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi"

Cumhurbaşkanlığı yarışının devamıyla ilgili sözlerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi. Ne oldu da çekildi, bilemiyorum." dedi.

"Biz yola diğerleri ile devam ediyoruz"

Önemli olanın milletin vereceği karar olduğunu da sözlerine ekleyen Erdoğan, "Biz yola diğerleri ile devam ediyoruz. Önemli olan benim milletimin vereceği karar." şeklinde konuştu.

"Ne oldu da çekildi, bilemiyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili, "Adaylardan bir tanesi adaylıktan çekilmiş, niye çekildi anlamak mümkün değil. Doğrusu üzüldüm. Keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi. Ne oldu da çekildi, bilemiyorum. Biz yola diğerleri ile devam ediyoruz. Önemli olan benim milletimin vereceği karar." dedi.

"Mitinge katılım 100 bin kişi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer açıklamaları şöyle:

"Mamak-Altındağ mitinginde katılım 100 bin kişi. Pazar günü inşallah balkon konuşmamızın hazırlığını yaptınız mı? Var mısınız? Sandıklar patlamalı. Altındağlı ve Mamaklı kardeşlerimin şu karşımda gördüğüm kararlılığı...

"Yalan ve iftira siyasetiyle koltuğunuzu koruyabilirsiniz ama milletimiz size fırsat vermez"

14 Mayıs Kemal'in Bay Bay Kemal olacağı gündür. Hayal ettiği Türkiye budur. Terör örgütlerinden tefecilerden kurtardığımız Türkiye'ye bunlar ne verebilir. Yalan ve iftira siyasetiyle koltuğunuzu koruyabilirsiniz ama milletimiz size fırsat vermez. Biz 15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'na indiğimizde savaş uçakları üzerimizden geçiyordu. Ama öldürmeyen Allah öldürmez. Dik durduk, dikleşmedik. Yola da böyle devam ettik.

"Bu Selo Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan haindir"

Kimdir bu Selo? Bu Selo Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan haindir. Ve 51 Kürt kardeşimizi öldüren bu Selo, şimdi Kılıçdaroğlu ve diğerleri bunu kurtarmak için can hıraş çalışıyorlar. Başaramayacaksınız. Allah'ın izniyle yine biz geliyoruz.

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LGBT gibi sapkın adımlara mavi boncuk dağıtarak belki İstanbul'un belli semtlerinden alkış alabilirsin ama bu milletin evlatları bu ülkeyi sana teslim etmez. Bu CHP LGBT'ci mi, HDP LGBT'ci mi, İYİ Parti LGBT'ci mi, o yanlarındaki yavrular, onlar da aynen sessiz kalarak kabul ediyor mu? Fakat AK Parti'ye LGBT sızamaz, MHP'ye sızamaz, Cumhur İttifakı'na sızamaz. Biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz.

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Birileri bizi seçim döneminde havayı biraz germekle suçluyor ama kalkıp da terör örgütünün bu ülkeyi nasıl germek istediğini hiç konuşmuyorlar. Teröristler neler yapıyor, bunu konuşmuyorlar. Biz ülkemizin ve milletimizin menfaatleri söz konusu olduğunda gerekirse dünyayı da yerle bir ederiz. Bizim tıpkı sevgimiz gibi öfkemiz de milletimiz içindir. Kendi adımıza kimseyle kavga etmeyiz. Milletimiz söz konusu olduğunda kimseyi gözümüz görmez.

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"Hiç kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden herkesi kucaklıyoruz"