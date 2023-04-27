Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi verdi: Atanamayan engelli öğretmen kalmadı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni müjdesini duyurdu. Başvuran ancak bekleyen tüm engelli öğretmenlerin atandığı açıklayan Erdoğan, "Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun" dedi.

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Türkiye, seçimin gölgesinden birbirinden güzel müjdeler de alıyor…

Geçtiğimiz günlerde MEB Şura Salonu'nda 3 bin 500 Engelli Öğretmen Ataması Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile atama butonuna bastı.

Salondaki ekranda atandıkları illeri ve okulları gören adaylar büyük sevinç yaşarken, atanamayanların üzüntüsü de kısa sürdü.

4 bin 300 öğretmen başvurmuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başvuruda bulunan tüm engelli öğretmenlerin atamasının yapılmasına o an karar verdi.

Müjdeyi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, duyurdu.

Bakan Özer, “Engelli öğretmen atamasına 4 bin 300 öğretmen başvurmuştu, 3 bin 500 atamayı bugün gerçekleştirdik. Geriye kalan tüm öğretmenlerimizi de atayacağız.” dedi.

Beklenen haber geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 günlük istirahatinin ardından kolları sıvadı, iki gün önce sözünü verdiği o atamaların yapıldığını açıkladı.

Erdoğan, “25 Nisan’da 3 bin 500 engelli öğretmen atamamızı yapmıştık. Atamada müjdesini verdiğimiz gibi, başvuru yapan ancak o gün 3 bin 500’e giremeyip atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik. Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun.” dedi.