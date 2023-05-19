Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mülteciler ülkelerine dönecek Suriye'de konut yapımıyla ilgili projeler hazırladıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 milyona yakın mültecinin ülkelerine geri döneceğini açıkladı.

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CNN International'dan Becky Anderson'a verdiği röportajın devamı yayınlandı.

Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilen özel röportajın ikinci kısmında en dikkat çeken konu, mültecilerle ilgili olanıydı.

Erdoğan, muhalefetin mültecilerin kapsamlı bir şekilde sınır dışı edilmesi çağrılarının hatırlatılması üzerine yaklaşık bir milyon mülteciyi Suriye'ye dönmeye teşvik edeceğini söyledi.

'Mülteciler ülkelerine dönecek'

Türkiye'nin, ülkelerine geri gönderilmelerini kolaylaştırmak için Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerinde altyapı ve evler inşa ettiğini söyledi.

Erdoğan, “Türk STK'ları, Suriye'nin kuzeyindeki mültecilerin anavatanlarına dönebilmeleri için konutlar inşa ediyor. Bu süreç çoktan başladı. Bir milyon mülteciyi anavatanlarına dönmeye teşvik ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanması

Suriye'nin kuzeydoğusundaki terör yapılanmasına da atıfta bulunan Erdoğan, “Putin ile dostluğum sayesinde, özellikle Suriye'nin kuzeyinde teröre karşı mücadelemizde yakın iş birliği ve dayanışma gerektiren bir kapı açabileceğimizi düşündük.” dedi.

'Terör bitmeden çıkmayız'

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın Türk askerinin Suriye'den çekilsin talebini de değerlendiren Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin kuzey Suriye'deki varlığını sürdüreceği bir kez daha aktardı.

Erdoğan, “900 kilometreden fazla sınırımız var ve bu sınırlardan ülkemiz üzerinde sürekli bir terör tehdidi var. Sınırda askeri varlığımızın olmasının tek nedeni terörle mücadeledir. Tek sebep bu.” diye konuştu.