Cumhurbaşkanı Erdoğan Necat Nasıroğlu Külliyesi'nin açılışını yaptı Batman'da 3 yıl önce yapımına başlanan Necat Nasıroğlu Külliyesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, dualar eşliğinde hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış sırasında yaptığı konuşmada, "Batmanımız çok müstesna bir eser kazandı." dedi.

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Seçim öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun bir programı bulunuyor.

Bir yandan yurdun dört bir yanında mitingler düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yandan da açılış programlarına katılıyor.

Bugün ise tarihi güne 4 gün kala Batmanlılarla bir araya geldi.

Burada coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

"Çok müstesna bir eser"

Ardından ise Necat Nasıroğlu Külliyesi'nin açılışını yapmak üzere yola çıktı. Eser, kalabalık içesinde dualar eşliğinde kente kazandırıldı.

Burada da açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

Batmanımız çok müstesna bir eser kazandı. Toplam 164 bin metrekarelik alanda kurulu bu külliyenin hemen yanında yapılan millet bahçesinin de dahil edilmesiyle burası Batman'ın yaşam alanı haline gelecektir.

Ardından kurdelaların kesilmesiyle eserin açılışı tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki makasların bugünün hatırasına kurdelayı kesenlerde kalmasını istedi.

8 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek

Kent merkezindeki Gültepe Mahallesi'nde bulunan 160 bin metrekarelik alana, üzerinde dijital kubbe olan külliye inşa edildi.

2020'de başlanan külliyenin içinde ve dışında olmak üzere 8 bin kişi aynı anda ibadet edecek.

Bin kişilik konferans ve müzikal alanın bulunduğu külliyede 600 kişilik taziye evi ile 300 kişilik kütüphane bulunuyor. Çocuk oyun ve yürüme alanları da olan dijital kubbeye sahip Necat Nasıroğlu Külliyesi, bölge halkına bugünden itibaren hizmet verecek.