Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede yanlış yaptık sorusunu kendilerine sormuyorlar

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Türkiye, 14 Mayıs günü tarihi seçim için sandığa gitti.

Cumhur İttifakı'nın önde bitirdiği seçim ikinci tura kaldı.

28 Mayıs günü, 60 milyona yakın seçmen son kararını için yeniden sandıkta tercihini belli edecek.

Yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük farkla seçmenin tercihi oldu.

Bu duruma tepki gösteren muhalif seçmen yaklaşık 4 ay önce Kahramanmaraş merkezli seçimlerde büyük yıkıma uğrayan kentlerdeki vatandaşı hedef aldı.

Sürecin ardından seçmenin tercihinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olmasına tepki gösteren muhalif seçmen sosyal medyada hakaretlerine devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabında muhalefeti işaret ederek, korku siyaseti yaptıklarını ifade etti:

Hayatımızın her safhasında milletimizle hep muhabbetin ve kardeşliğin diliyle konuştuk.



Ancak vatandaşa tepeden bakanlar bunu hiçbir zaman göremediler, anlayamadılar.



Siyasi tercihinden dolayı depremzedelerimizi linç edenler, bu sırra hiçbir zaman eremediler.



Başarısızlıklarının sebebini kendilerinde aramak yerine her defasında insanımızı suçladılar.



Bir ‘’yol kazası” olarak gördükleri çok partili demokrasiye geçtiğimiz 14 Mayıs 1950’den beri, maalesef bu kötü huylarından hiç vazgeçmediler.



Aynı kibirli tavrı bugün de inatla sürdürüyorlar.



Sandıkta tecelli eden iradeye saygı duymak yerine insanlarımıza “cahil” diyerek tahkir ve tahrik ediyorlar.