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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nureddin Nebati ve Vedat Bilgin'le görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nureddin Nebati ve Vedat Bilgin'le görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam Kabine Toplantısı sonrasında Hazine Bakanı Nebati ve Çalışma Bakanı Biglin ile toplantı yapacak.