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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nureddin Nebati ve Vedat Bilgin'le görüşecek

    Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam Kabine Toplantısı sonrasında Hazine Bakanı Nebati ve Çalışma Bakanı Biglin ile toplantı yapacak.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2021 - 14:59
    • Güncelleme : 20.12.2021 - 15:04
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nureddin Nebati ve Vedat Bilgin'le görüşecek

    Bugün, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ekonomideki son gelişmelerle ilgili sunum yapacağı toplantıda, memur ve emekli zamları da gündemde olacak.

    AGİ MUAFİYETİNİN GENİŞLETİLMESİ ELE ALINACAK

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından Vedat Bilgin ve Nureddin Nebati ile bir görüşme yapacak.

    Yapılacak görüşmede yine emekli ve memur maaşlarıyla birlikte AGİ muafiyetinin genişletilmesi ele alınacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nureddin Nebati ve Vedat Bilgin le görüşecek #1

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