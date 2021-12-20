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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nureddin Nebati ve Vedat Bilgin'le görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nureddin Nebati ve Vedat Bilgin'le görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam Kabine Toplantısı sonrasında Hazine Bakanı Nebati ve Çalışma Bakanı Biglin ile toplantı yapacak.
- Haber Merkezi
- 20.12.2021 - 14:59
- Güncelleme : 20.12.2021 - 15:04
Bugün, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ekonomideki son gelişmelerle ilgili sunum yapacağı toplantıda, memur ve emekli zamları da gündemde olacak.
AGİ MUAFİYETİNİN GENİŞLETİLMESİ ELE ALINACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından Vedat Bilgin ve Nureddin Nebati ile bir görüşme yapacak.
Yapılacak görüşmede yine emekli ve memur maaşlarıyla birlikte AGİ muafiyetinin genişletilmesi ele alınacak.