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- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitim-öğretim sistemimizin taşıyıcı sütunu öğretmenlerimizin mali ve sosyal imkanlarını güçlendirmeyi kendimize vazife addediyoruz.
- AA
- 24.11.2020 - 12:49
- Güncelleme : 24.11.2020 - 13:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitim-öğretim sistemimizin taşıyıcı sütunu öğretmenlerimizin mali ve sosyal imkanlarını güçlendirmeyi kendimize vazife addediyoruz.
Ülkemizin imkanları arttıkça, öncelikle öğretmenlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz."