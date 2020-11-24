Dolar
7.9173
0.3803%
Euro
9.4159
0.8342%
Altın
1823.61
-0.6845%
Borsa
1318.77
0.3439%
G. Altın
466.488
0.184%
Bitcoin
151753.85
4.9099%
EXEN Coin
11.68
-4.88%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitim-öğretim sistemimizin taşıyıcı sütunu öğretmenlerimizin mali ve sosyal imkanlarını güçlendirmeyi kendimize vazife addediyoruz.
    • AA
    • 24.11.2020 - 12:49
    • Güncelleme : 24.11.2020 - 13:09
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitim-öğretim sistemimizin taşıyıcı sütunu öğretmenlerimizin mali ve sosyal imkanlarını güçlendirmeyi kendimize vazife addediyoruz.

    Ülkemizin imkanları arttıkça, öncelikle öğretmenlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz."

    AYRINTILAR GELECEK...

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir