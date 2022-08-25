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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Operasyonlara ara vermeyeceğiz

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlara ara vermeden devam edeceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2022 - 15:20
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Operasyonlara ara vermeyeceğiz

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliğe katıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin sınır güvenliğini korumak için her türlü adımın atılacağından kimsenin şüphe duymaması gerektiğini söyledi.

    Erdoğan, "Güney sınırlarımızı 30 kilometre derinliğinde bir koridorla güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum.

    Operasyonlara ara vermeyeceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz. Hem de her yere gelebiliriz. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Geçmişi sömürgelerle dolu hiçbir toplumun Türkiye'ye söz söylemeye hakkı yoktur." dedi.

    Ayrıntılar geliyor..


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