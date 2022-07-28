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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'ya ne zaman gidecek? Fındık fiyatları ne zaman açıklanacak?

    Ordu ve Giresun'da yaşayan vatandaşlar, "Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'ya ne zaman gidecek?" sorusunu araştırmaya başladı. Erdoğan, ziayretleri sırasında fındık fiyatlarını açıklayacak.
    • 28.07.2022 - 12:48
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'ya ne zaman gidecek? Fındık fiyatları ne zaman açıklanacak?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı devam ediyor..

    Şehirleri gezen, halkla buluşan ve açılışlar yapan Cumhurbaşkanı, bu defa Ordu ike Giresun'a gidecek.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ordu ve Giresun gezileri büyük bir merakla bekleniyor.

    Çünkü Cumhurbaşkanı, bu geziler sırasında fındık fiyatlarını açıklayacak.

    Bu kapsamda da bu bölgelerde yaşayanlar, "Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'ya ne zaman gidecek? Fındık fiyatları ne zaman açıklanacak?" sorularını gündeme getirdi.

    Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'ya ne zaman gidecek? Fındık fiyatları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'ya ne zaman gidecek? Fındık fiyatları ne zaman açıklanacak?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu Ordu ve Giresun’a gidiyor.

    Edinilen bilgiye göre; Erdoğan 29 Temmuz Cuma günü Giresun’da, 30 Temmuz Cumartesi günü de Ordu’da olacak.

    Erdoğan’ın Ordu ve Giresun ziyaretinde fındık fiyatını açıklayacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programı ise henüz netleşmedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu ya ne zaman gidecek? Fındık fiyatları ne zaman açıklanacak? #1


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