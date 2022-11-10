İkinci kez yaşanan tahıl krizinin çözümünde yine aktif rolü Türkiye oynadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çözümün lider siyaseti ile yapıldığını söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla, tahıl fiyatları yükselişe geçti…

Ancak yapılan Tahıl Koridoru anlaşmasıyla fiyatlar normale döndü.

Anlaşmayla ilgili geçtiğimiz günlerde yaşanan kısa süreli aksama ise dünyayı panikletti.

Türkiye, ikinci krizi de çözdü

Uluslararası toplum, krizin aşılmasında yetersiz kalırken, hem Rusya hem de Ukrayna ile savaşın ilk anından beri diyalog kurabilen tek ülke olan Türkiye, bu krizi de çözdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Özbekistan ziyareti öncesinde çözüm için nasıl bir yol izlendiği soruldu.

"Bu bir lider siyasetidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunun bir lider siyaseti olduğunu söyledi.

"Bu lider siyasetinin gereğini, Putin ile yaptık. Tabii birbirimize olan güven olmamış olsa, bu adımı atamayız ve bunu da gerçekleştiremeyiz." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şu an itibariyle bugüne kadar böyle yürüdü, aramızdaki gerek nükleer enerji alanındaki dayanışma, gerek nükleer bir adım, savunma sanayiine yönelik attığımız adımlar, bunlar birbirimize olan saygıyı da teşvik ediyor. Bundan dolayı da bu olayı başarıyla gerçekleştirmiş olduk, şimdi de takipçisiyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ziyareti öncesinde soruları yanıtladı VİDEO

Ermenistan ile ilişkiler

Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, diasporaların ABD ve Fransa'da aleyhte çalışmalar yaptığını belirterek, bu durumun süreci olumsuz etkilediğini ifade etti.

Erdoğan, "Ermenistan'la en son biz Prag'da görüşmeler yaptık. Kendilerine de çok açık net şunları söyledik. Siz Azerbaycan'la eğer ilişkileri olumlu istikamette yürütürseniz, Türkiye olarak bizim de Ermenistan'la ilişkilerimiz olumlu yönde ilerleyecektir. Bunu çok açık şekilde kendilerine ifade ettik. Henüz bu aşamaya gelinemedi. Sürekli diasporalar Fransa ve ABD'de aleyhte çalışıyorlar. Bu aleyhte çalışmalar süreci olumsuz etkiliyor. Bu olumsuz çalışmaları olumlu istikamete döndürecek olan Ermenistan yönetimidir. Bunu başarırlarsa bizim de bakışımız olumlu yönde değişir." dedi.

"Rusya'nın Herson'dan çekilmesi olumlu"

Rusya'nın Herson'dan çekilme kararını da olumlu bulduğunu sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arabuluculuk noktasındaki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Buna bir tarih vermek, ne zaman bu iş biter... Bunu söylemek akıl karı değil. Ancak Herson'la ilgili olarak Rusya'nın aldığı karar olumlu bir karar. Temennim odur ki belki G20'ye Rusya'dan bir katılım olursa, görüşme imkanımız olacak. Aksi takdirde telefon diplomasisini Rusya ile sürdürmeye devam edeceğiz. Temennimiz arabuluculukta başarılı olmak." diye konuştu.