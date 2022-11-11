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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da ağaç dikme törenine katıldı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın Semerkant şehrindeki deriyle Registan Meydanı'nda ağaç dikme törenine iştirak etti. Törenin ardından liderler hatıra fotoğrafı çektirdiler.
    • 11.11.2022 - 12:30
    • Güncelleme : 11.11.2022 - 12:50
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da ağaç dikme törenine katıldı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışı temasları sürüyor.

    Bu kapsamda dün akşam Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 9'uncu zirvesi katılmak üzere dün akşam Özbekistan’a gitti.

    Liderlerle akşam yemeğine katıldı

    Ülkenin Semerkant kentinde temaslarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan,  liderlerle gayriresmi akşam yemeğine katıldı.

    Bugün ise, Türk Devlet Teşkilatları Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

    Ağaç dikme törenine katıldı

    Erdoğan toplantının ardından Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) lideriyle Registan Meydanı'nı gezdi.

    Daha sonra burada ağaç dikme törenine iştirak etti.

    6 ülke lideri 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında meşe fidanı dikti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan da ağaç dikme törenine katıldı #1

    Hatıra fotoğrafı çektirdiler

    Liderler törenin son bulmasıyla Registan Meydanı'nda hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Törende Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Macaristan ve Kırgızistan'da ağaç dikim töreni düzenlenen bölgelere canlı bağlantı gerçekleştirildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan da ağaç dikme törenine katıldı #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan da ağaç dikme törenine katıldı #3


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