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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da ağaç dikme törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da ağaç dikme törenine katıldı
- 11.11.2022 - 12:30
- Güncelleme : 11.11.2022 - 12:50
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışı temasları sürüyor.
Bu kapsamda dün akşam Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 9'uncu zirvesi katılmak üzere dün akşam Özbekistan’a gitti.
Liderlerle akşam yemeğine katıldı
Ülkenin Semerkant kentinde temaslarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle gayriresmi akşam yemeğine katıldı.
Bugün ise, Türk Devlet Teşkilatları Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
Ağaç dikme törenine katıldı
Erdoğan toplantının ardından Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) lideriyle Registan Meydanı'nı gezdi.
Daha sonra burada ağaç dikme törenine iştirak etti.
6 ülke lideri 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında meşe fidanı dikti.
Hatıra fotoğrafı çektirdiler
Liderler törenin son bulmasıyla Registan Meydanı'nda hatıra fotoğrafı çektirdi.
Törende Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Macaristan ve Kırgızistan'da ağaç dikim töreni düzenlenen bölgelere canlı bağlantı gerçekleştirildi.