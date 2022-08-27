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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

    Recep Tayyip Erdoğan, telefonda görüştüğü Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'e sel afeti dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.
    • 27.08.2022 - 21:39
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

     

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Pakistan’da şiddetli muson yağmurlarının neden olduğu sel afeti dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

    Yaralılara şifa temennisinde bulundu

    Hayatını kaybeden Pakistanlılara Allah’tan rahmet, yaralılara şifa temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, her zaman olduğu gibi kardeş Pakistan halkına bu zor zamanında da her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü #1

     


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