Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parasıyla savunma ürünü vermeyen ülkelere ihracat yapıyoruz

SİHA'larda kaydedilen ilerlemeye işaret eden Erdoğan, "Atalarımızın 'Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner' diye bir sözü var" dedi. Erdoğan, dünyanın Türkiye'yi hayranlıkla izlediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda TEKNOFEST 2022'ye katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımlarına dikkati çekti.

"Atalarımızın bir sözü var"

Hava gücünde insansız hava araçlarına (İHA) vurgu yapan Erdoğan, "Atalarımızın 'Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner' diye bir sözü var. Dün bize parasıyla savunma sanayii teknolojisi ürünü vermeyen ülkelere artık ihracat yapar hale geldik." dedi.

"Tüm dünyanın hayranlıkla izlediği bir yere geldik"

Erdoğan, "Biz insanımıza güvendik. İnsanımıza yol açtık. İmkan verdik. Hamdolsun sonuçta tüm dünyanın hayranlıkla izlediği bir yere geldik." ifadesini kullandı.

SİHA övgüsü: Nereden nereye

Silahlı insansız hava araçlarının, dünyanın 30'dan fazla ülkesinde Türkiye'yi gururla temsil ettiğinin altını çizen Erdoğan, "Bu araçlara entegre edilen hemen hemen her tür cihazın ve mühimmatın üretimini de kendimiz yapıyoruz. Nereden nereye." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize silah vermeyenlere silah ihraç edecek hale geldik ViDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının diğer bölümünde şöyle konuştu:

"Dün Demirağ'a ve Hürkuş'a yaptıklarını bugünkü gençlerimize yapmalarına izin vermeyeceğiz"

"Bu gençliği TEKNOFEST Karadeniz'de görüyorum. Biz gençlerimize güveniyorduk. Birileri ise hep yaptıkları gibi gençlerimizi küçümseyerek bozgunculuk peşindeydi. Zaman, bizim haklı olduğumuzu gösterdi. Dün Nuri Demirağ ve Vecihi Hürkuş'a yaptıkları eziyetleri bugünkü gençlerimize yapmalarına izin vermedik, vermeyeceğiz.

Bush ile İHA diyaloğunu anlattı

Başbakan olduğum zaman değil, seçimi kazandığımız zaman Bush Amerika'nın başkanıydı. Ziyarete gittim, başbakan değilim. Hani bize İHA verecektiniz dedim.

Ne oldu İHA'lar? Terörle mücadele ediyoruz. (Dönemin ABD Dışişleri Bakanı) Condoleezza Rice'ı çağırdı. Türkiye'ye hâlâ İHA vermediniz mi dedi. Vermedik. Süratle Türkiye'ye İHA'ları vereceksiniz dedi.





Özdemir Bayraktar'ı andı



Bize o zaman 48 saatte İHA'ları gönderdiler. Fakat bizim bu görüşmemizden sonra rahmetli Özdemir Bayraktar ağabeyimiz de çocuklarıyla beraber adımı attı ve Bayraktar İHA'larını üretmeye başladılar. Ruhuna birer Fatiha okuyalım.

Samsun'da ilk defa sizlerin takdirine sunulan Kızılelma insansız savaş uçağımız, dünya harp tarihinde oyun değiştirici bir hamle olarak görülmektedir.





"Teknolojik atılımların öncüsü savunma sanayiidir"



Teknoloji konusundaki örneklerimizi ağırlıklı olarak savunma sanayii ürünlerinden vermemiz sizi yanıltmasın. Dünyanın her yerinde teknolojik atılımların öncüsü savunma sanayiidir.

Bu gayeyle geliştirilen ürünler, küçük dokunuşlarla kısa sürede hayatın diğer alanlarına da teşmil edilir. Mesela, insansız hava araçlarımız savunma sanayii yanında lojistikten tarıma kadar pek çok farklı mecrada kendilerine uygulama alanı bulmaya başlamıştır.





"Günümüzün Cezeri'si olmak için can atan gençlerin yürek çarpıntısını duyuyorum"



TEKNOFEST alanında coşkuyla birlikte olduğumuz her bir gencimizin gözünde ülkemizi teknolojinin gücü üzerinde yükseltme iradesinin, azminin, dirayetinin ışığı parlıyor.

Burada günümüzün Cezeri'si olmak, Harezmi'si olmak, İbni Sina'sı olmak, Mimar Sinan'ı olmak, Ali Kuşçu'su olmak, Hezarfen Ahmed Çelebi'si olmak, Katip Çelebi'si olmak için can atan gençlerin, yürek çarpıntısını duyuyorum."