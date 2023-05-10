Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: 21 yıldır kirli senaryolarla mücadele ediyoruz 21 yıllık iktidarı döneminde birçok kirli kumpasla mücadele etmek zorunda kaldıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Birileri gibi Batılı güçlerin kulaklarımıza fısıldadığına değil, ‘Anadolu İrfanına’ güvendik. 14 Mayıs’ta Anadolu İrfanının galip geleceğine yürekten inanıyoruz” dedi.

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Pazar günü Türkiye'nin kaderi belli oluyor...

Bir günde en az 3 il gezen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 yıllık iktidarı dönemindeki seçim tecrübesini konuştururken, büyük bir teveccüh de görüyor.

Binlerce kişinin katıldığı mitinglerde milyonlara ulaşan Cumhurbaşkanı; yaptıklarını, yapacaklarını, hedeflerini tek tek anlatıyor.

Önemli mesajlar geldi...

'Milletin adamı' bu seçimi çok önemsiyor.

Çünkü, Türkiye'nin Yüzyılı 14 Mayıs'tan sonra başlıyor.

Cumhurbaşkanı, her sabah da 7'den 70'e her kesime seslenerek, önemli mesajlar veriyor.

Bugünün konusu da 21 yılda mücadelesi verilen kirli senaryolar oldu.

"Siyasetçilerin başına ne geldiyse, fazlasıyla biz de yaşadık"

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı şunları söyledi:

Geçmişte ülkemize hizmet eden siyasetçilerin başına ne geldiyse, hepsini katbekat fazlasıyla biz de yaşadık, biz de tecrübe ettik. Mahkeme kararlarıyla önümüzü kesmek, vesayetle gözümüzü korkutmak istediler. MİT kumpasıyla çalışma arkadaşlarımız üzerinden bizi hedef aldılar. Gezi olaylarıyla sokaklarımızı ateşe vererek bizi sindirmeye çalıştılar.

"Biz, gerektiğinde canımız pahasına demokrasimize sahip çıktık"

17-25 Aralık’ta, şimdi bizzat Bay Bay Kemal’in “montaj” olduğunu itiraf ettiği kayıtlar üzerinden millî iradeyi gasbetmeye yeltendiler. 15 Temmuz’da FETÖ’cü ihanet çetesi eliyle doğrudan canımıza kastettiler. DEAŞ’ından PKK’sına kadar tüm terör örgütlerini üzerimize saldılar. Hepsinin de amacı, milletin sandıkta verdiği yetkiyi cebren geri almaktı. Ama biz, gerektiğinde canımız pahasına demokrasimize sahip çıktık.

"Sandığın onuruna, sandığın şerefine asla ve asla halel getirmedik"

Pek çok dava arkadaşımızı bölücü örgütün hain saldırılarında şehit verdik. Seçim bürolarımıza molotof bombaları atıldı, nice kardeşimiz taciz edildi, tahkir edildi. Maruz kaldığımız onca provokasyona rağmen hukuk, demokrasi ve meşruiyetten sapmadık. Sandığın onuruna, sandığın şerefine asla ve asla halel getirmedik.

"14 Mayıs’ta Anadolu İrfanının galip geleceğine yürekten inanıyoruz"