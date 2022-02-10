Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Duda ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Duda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

GÜNDEM TÜRKİYE-POLONYA İLİŞKİLERİ

Erdoğan da Polonya Cumhurbaşkanı'na nezaketi ve iyi dilekleri için teşekkür etti.

İki ülke ilişkilerini güçlendirecek hususların ve bölgesel meselelerin de ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Polonya ilişkilerini her alanda daha da geliştirmek, stratejik ortaklığı "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi" mekanizmasının tesisiyle taçlandırmak istediklerini ifade etti.

RUSYA İLE UKRAYNA ARASINDAKİ GERİLİMİ KONUŞTULAR

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimi yakından takip ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda Türkiye olarak tansiyonun düşürülmesi amacıyla girişimlerini sürdürdüklerini kaydetti.