Cumhurbaşkanı Erdoğan, programına kaldığı yerden devam ediyor Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir istirahatte olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'da TEKNOFEST'e katılıp stantları gezecek.

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Türkiye seçime giderken sahada büyük bir çalışma söz konusu.

AK Parti tam kadro kampanya yürütürken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu yoğun tempoda soğuk algınlığı nedeniyle küçük bir rahatsızlık yaşadı.

Bu nedenle bir süredir istirahatte olan Cumhurbaşkanı, programına kaldığı yerden devam ediyor.

TEKNOFEST'i ziyaret edecek

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, üçüncü gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 11.00'de festival alanını ziyaret ederek standları gezecek.

İzmir mitingine katılacak

Bugünkü programı kapsamında Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu görüşmenin ardından İzmir'e geçecek.

Saat 15.30'da Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirilecek AK Parti İzmir mitinginde vatandaşa hitap edecek.