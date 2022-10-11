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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Astana'da görüşecek

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Astana'da görüşecek

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kazakistan başkenti Astana’da görüşeceğini açıkladı.
    • 11.10.2022 - 13:44
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 14:32
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    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı savaş devam ederken, tarafların arasını bulmak için tek çabayı Türkiye gösteriyor.

    Dünya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda atacağı adımları takip ediyor.

    Astana'ya gidiyor

    Yine bir zirve, yine ikili bir görüşme, savaşın sona ermesi için umutları yeşertti...

    Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan başkenti Astana’da zirveye katılacak…

    Erdoğan-Putin zirvesi

    Astana Zirvesi’nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleşecek.

    Bu görüşmenin olacağını Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, duyurdu.

    Biden-Putin görüşmesine açık kapı

    Lavrov ayrıca Putin'in ABD Başkanı Joe Biden ile olası görüşmesine ise açık kapı bıraktı.

    Rus Bakan, Ukrayna'da nükleer silah kullanılacağı endişelerine karşılık, bu silahların savunma amaçlı olduğunu söyledi.

    Sergey Lavrov ayrıca nükleer gerilimi Washington'ın tırmandırdığını savundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Astana da görüşecek #1

    Putin dahil 10 devlet başkanı ile görüşecek

    12-13 Ekim'de Astana'da gerçekleştirilecek Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'na (CICA) katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan; Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi dahil 10 ülkenin devlet başkanı ile bir araya gelecek.

    Erdoğan'ın yarınki resmi ziyaretiyle Türkiye-Kazakistan arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerinin genişletilmesi için somut adımların atılması da planlanıyor.

    Türkiye ve Kazakistan ticaret hacmi

    Türkiye-Kazakistan diplomatik ilişkilerinin 30’uncu yılını kutlarken, Türkiye Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke oldu.

    Kazakistan da bağımsızlığını resmen duyurduktan yaklaşık 2 ay sonra Mart 1992'de Türkiye ile diplomatik ilişkilerini tesis etti.

    İş birlikleri kapsamında Türkiye ve Kazakistan, 30 yılda karşılıklı ticaret hacmini 30 milyon dolardan 3 milyar dolara çıkardı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Astana da görüşecek #2

    27 üye ülkeden 50'ye yakın heyetin katılımı bekleniyor

    Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliği yapacağı zirveye Erdoğan, Putin ve Reisi'nin yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile "gözlemci üye" statüsüne sahip Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko da katılacak.

    En geniş heyetle katılan ikinci ülke Türkiye

    Türkiye zirveye en geniş heyetle katılan ikinci ülke olacak.

    Toplam 27 üye ülkeden 50'ye yakın heyetin katılımı beklenen zirvede Asya kıtasındaki siyasi, ekonomik, çevre ve insani alanlarda iş birliği ile yeni zorluklar ve tehditlere karşı mücadele ve güven artırıcı tedbirler masaya yatırılacak.


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