Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam Putin ile görüşeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Grand Ankara Hotel'de Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) 21. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Cumurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında bu akşam Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini ve Ukrayna ile ilgili sıkıntıların değerlendirileceğini söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Türkiye küresel ekonomi ile tamamen bütünleşmiş bir ülkedir. Dünyada yaşanan krizlerin Türkiye’yi es geçmesi elbette düşünülemez.

Gelişmiş ülkeleri dahi alabora eden küresel fırtınadan ister istemez biz de etkileniyoruz. Salgın döneminde tedarik zincirlerindeki kırılmaların üretimde aylar boyu süren aksamaların yansımalarını şimdi çok daha net görebiliyoruz.

Avrupa’sından Amerika’sına, tüm dünya son 40-50 yılın en yüksek enflasyon oranlarıyla mücadele etmekte. Bakın şu anda İngiltere’de sterlin patladı. Nereden nereye geldi. Övünüyorlardı.

Bütün bu sorunlara bir de şubat ayında Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş eklendi. Çatışmalarla birlikte, enerji fiyatları astronomik rakamlara çıkmış gıda krizi tehdidi ürkütücü boyutlara ulaşmıştır. Afrika ve Doğu Asya ülkeleri başta olmak üzere tarımsal üretimi kısıtlı devletler açlık tehlikesi ile karşı karşıya kalmışlardır. Enerji konusunda da benzer sıkıntılar yaşanmaktadır.

Şu an Avrupa’nın en önemli gündemi yaklaşan kış mevsimini en az hasarla atlatmaktır. Bütün Avrupa ülkeleri kışı nasıl atlatacağız düşüncesi içerisinde. Ama Türkiye’nin böyle bir sorunu var mı? Yok. Bizzat devlet başkanı düzeyinde yapılan enerji tasarrufu çağrılarını eminin sizler de yakından takip ediyorsunuz. Parlamentoda yorgan battaniye dağıtıyorlar ya…

Bu akşam Sayın Putin ile görüşmemiz olacak ve kendileriyle Ukrayna ile olan sıkıntıları bir değerlendirme fırsatım olacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile görüşeceğim ViDEO







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