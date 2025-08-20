Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Rusya-Ukrayna arasında barış süreci...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasında barışın sağlanması için diplomasi trafiği yürütüyor.
İki ülke Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü barış diplomasisi sonrası müzakereler için İstanbul'u tercih etti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ
Bunun akabinde bugün yaşanan son gelişmeye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bu görüşme Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile Alaska'da görüşmesinden sonra gerçekleşti.
Trump, Putin'le görüştükten sonra Beyaz Saray'da Zelensky ve Avrupalı liderleri ağırlamıştı.
Görüşmenin detaylarını yayınlayan İletişim Başkanlığı, şu ifadelere yer verdi:
GÖRÜŞMEDE ELE ALINAN KONULAR
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Alaska zirvesinin sonuçları, ticaret başlığı başta olmak üzere Türkiye-Rusya ikili ilişkileri ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, barış sürecine ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiğini, Türkiye’nin adil bir barışa ulaşılması konusunda savaşın başından bu yana samimiyetle gayret gösterdiğini, bu minvalde tüm tarafların katılımıyla kalıcı barışı tesis etmeyi hedefleyen yaklaşımları desteklediğimizi belirtti.
PUTİN'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Rusya Devlet Başkanı Putin, İstanbul Sürecine de dikkat çekerek, barış görüşmelerine Türkiye’nin ev sahipliği yapması ve gösterdiği gayretler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.
Görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin iki ülkenin diyalog halinde olması konusunda mutabık kaldılar.