Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl 12.'si düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı'na katılmak üzere Azerbaycan'a gitti.

Burada zirve kapsamında konuşan ve ikili temaslarda da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz dakikalarda ise başka önemli bir görüşme daha gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede; Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Görüşmenin detaylarını, İletişim Başkanlığı duyurdu.

"GAZZE'DEKİ ATEŞKESİN SAĞLANMASI İÇİN GAYRET GÖSTERİLİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Gazze’de ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması için gayret gösterdiğini ifade etti.

"TÜRKİYE BARIŞ İÇİN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEK"

Cumhurbaşkanı, Ukrayna-Rusya savaşının da adil ve kalıcı barışla neticelenmesi için diplomatik girişimlerin ivme kazanması gerektiğini, Türkiye’nin barış için çalışmayı sürdüreceğini belirtti.

PUTİN'İN DOĞUM GÜNÜNÜ DE KUTLADI

Görüşmede Cumhurbaşkanı, Rusya Devlet Başkanı Putin’in doğum gününü de tebrik etti.