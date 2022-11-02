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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Putin'i nasıl ikna ettiniz' sorusuna yanıt verdi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Putin'i nasıl ikna ettiniz' sorusuna yanıt verdi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Putin'i nasıl ikna ettiniz?" sorusuna, "Onu biraz bana bırakın, önce Biden'a anlatacağım." yanıtını verdi.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2022 - 13:36
    • Güncelleme : 02.11.2022 - 14:08
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısına katıldı.

    Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı zamanda yeni müjdeleri de duyurdu.

    Türkiye'nin arabuluculuğunda 22 Temmuz tarihinde Rusya, Ukrayna, Birleşmiş Milletler ve Türkiye arasında 'Tahıl sevkiyatı' anlaşması imzalanmıştı.

    Başarıyla devam eden tahıl sevkiyatında Rusya yeni bir krize imza atarak Kırım'daki gemilere yapılan saldırıların ardından Tahıl Koridoru Anlaşması'na katılımını askıya aldığını duyurdu.

    Müjdeyi açıkladı

    Bunun üzerine Türkiye yeni girişimde bulunarak tahıl krizini çözüme kavuşturmak için harekete geçti.

    Yoğun diplomasi trafiğinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü grup toplantısında, saat 12.00 itibariyle tahıl sevkiyatının devam edeceğini duyurdu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin i nasıl ikna ettiniz sorusuna yanıt verdi #1

    "Önce Biden'a anlatacağım"

    Toplantının sona ermesinin ardından salondan ayrıldığı sırada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, kendisine yöneltilen, "Rusya'yı, Putin'i nasıl ikna ettiniz?" sorusuna, "Onu biraz bana bırakın, önce Biden'a sonra siz anlatacağım." şeklinde yanıt verdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Putin'i nasıl ikna ettiniz?' sorusuna yanıt verdi VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin i nasıl ikna ettiniz sorusuna yanıt verdi #2



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