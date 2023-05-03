Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize’den haykırdı: Duyanlara duymayanlara Binlerce Rizeli, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşıladı. Ucu bucağı gözükmeyen coşkulu kalabalık, hep birlikte “Duyanlara Duymayanlara” diyen Cumhurbaşkanı’na eşlik etti.

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Bugün Rize, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı şaşkınlığa uğrattı.

Memleketi için “İlk kez böyle görüyorum.” diyen Erdoğan, coşkulu kalabalığı görünce mutluluğunu gizlemedi.

Gündeme dair açıklamalarını bitirdi, sonrasında seçim müziğini açtırdı.

“Biz Rize’yi çok seviyoruz”

Cengiz Kurtoğlu’nun 14 Mayıs için yeniden seslendirdiği “Duyanlara Duymayanlara” şarkısına eşlik eden Cumhurbaşkanı, “Biz Rize’yi çok seviyoruz.” dedi.

"3’te 3 yapıyor muyuz?"

Erdoğan, “Allah’ıma hamdolsun. Bir Rizeli olarak ta yolun başından itibaren bugüne kadar bizi hiç yalnız bırakmadınız. Şimdi 3’te 3 yapıyor muyuz? Sandıkları patlatıyor muyuz? Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Ama durmuyoruz. Durmak yok, yola devam. Sağ olun, var olun…” diye konuştu.

Milletvekili adaylarını da tanıttı

Rizelilerin her zaman büyük teveccüh gösterdiği Cumhurbaşkanı, daha sonra milletvekili adaylarını sahneye alarak tanıttı.

Erdoğan, Rize’den Trabzon’a geçti.