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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl sevkiyatı devam edecek

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl sevkiyatı devam edecek

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın anlaşmadan çekildiği tahıl koridorunun eskiden olduğu gibi yeniden açıldığını duyurdu. Erdoğan, "Kriz aşıldı" vurgusunda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2022 - 13:05
    • Güncelleme : 02.11.2022 - 13:40
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    Türkiye dış politikada attığı adımlarla birçok krizin çözümünde öncü rol oynamaya devam ediyor.

    Gıda krizinin çözümü için Rusya ve Ukrayna temsilcileri İstanbul'da Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

    Geçtiğimiz günlerde Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım'daki gemilere yapılan saldırıların ardından Tahıl Koridoru Anlaşması'na katılımını askıya aldığını duyurdu.

    Bu haberlerin ardından Türkiye, Rusya'nın tekrardan tahıl anlaşmasına dönmesi için yoğun diplomasi adımlarına başladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüştü

    İlk olarak Milli savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşmelere başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmede tahıl anlaşmasına geri dönün çağrısında bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl sevkiyatı devam edecek

    Erdoğan tüm dünyanın beklediği haberi açıkladı

    Bugün TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'ndan parti mensuplarına hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm dünyanın beklediği müjdeli haberi açıkladı.

    "Eskiden olduğu gibi sürecek"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 12.00 itibariyle tahıl sevkiyatının eskiden olduğu gibi süreceğini açıkladı.

    "Öncelikle Afrika'nın fakir ülkelerine ulaştıracağız"

    Erdoğan, "Sayın Putin ile yaptığımız görüşme üzerine Sayın Şoygu, Sayın Akar'ı arayarak bugün saat 12'den itibaren tahıl sevkiyatının devam edeceğini açıkladı. Öncelikle Afrika'nın fakir ülkelerine bu koridoru işletecek, Cibuti, Sudan'ı ele almayı tavsiye etti, bunu da yapacağız." ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl sevkiyatı devam edecek #1

    Rusya'dan açıklama geldi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Moskova'dan da peş peşe açıklamalar geldi.

    Rusya Savunma Bakanlığı ise, Rusya'nın anlaşmaya katılımının yeniden başlayacağını duyurdu.

    "Rusya alınan garantilerin yeterli olduğunu düşünüyor"

    Bakanlık açıklamasında, "Rusya Federasyonu şu anda alınan garantilerin yeterli olduğunu düşünüyor ve anlaşmanın uygulanmasına devam ediyor." denildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl sevkiyatı devam edecek #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl sevkiyatı devam edecek #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl sevkiyatı devam edecek #4

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl sevkiyatı devam edecek #5


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