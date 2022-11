Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin, istikrarlı şekilde arttığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda gerçekleşen, Pakistan MİLGEM Projesi kapsamında inşa edilen üçüncü geminin denize iniş, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi Birinci Gemisi Blok Kızağa Koyma ve İkinci Gemisi Sac Kesim Töreni'nin ardından Vahdettin Köşkü'ne geçti.

DHA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i burada kabul etti, Şerif ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

"Halklarımız arasındaki kardeşlik bağlarından aldığımız güç.."

Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daima Pakistan'ın acısını acımız, sevincini sevincimiz ve başarısını başarımız olarak gördük, görüyoruz. Bu anlayıştan hareketle geçtiğimiz aylarda yaşanan sel felaketlerinde tüm imkanlarımızla Pakistanlı kardeşlerimizin yanına koştuk.

Oluşturduğumuz hava köprüsüyle ve demir yoluyla insani yardım malzemelerini 15 uçak ve 13 iyilik treniyle afet bölgelerine sevk ettik. Diplomatik ilişkilerimizin tesisisin 75'inci yılını kutlarken halklarımız arasındaki kardeşlik bağlarından aldığımız güç ve ilhamla ilişkilerimizi her alanda ileriye götürmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahbaz Şerif'i kabul etti VİDEO



"İkili ticaret hacmimiz, istikrarlı şekilde artışını sürdürüyor"

Erdoğan, "Pakistan Havayolları'nın İstanbul seferlerinin yeniden başlamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Güney Asya'da barış ve istikrarın temininde önemli rol oynayan Pakistan'la birçok başarılı ortak iş birliği projemiz bulunuyor.

1 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacmimiz, istikrarlı şekilde artışını sürdürüyor. 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için gerekli siyasi iradeye ve kararlılığa sahibiz. Ziyaretleri kapsamında yarın iş dünyamızın temsilcileriyle yapacağı görüşmeler de şüphesiz bu çabalarımıza büyük katkı sağlayacaktır.

FETÖ terör örgütünün Pakistan'daki yapılanmasına karşı vakitlice alınan önlemler ve bu konudaki desteği için tüm Pakistan makamlarına bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Üçlü formattaki iş birliğimiz de hızla gelişiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görüşmelerimizde ikili iş birliğimizin yanı sıra ortak gündemimizde yer alan önemli bölgesel ve uluslararası konularda da fikir teatisinde bulunduk. Kardeş Pakistan ve can Azerbaycan'la üçlü formattaki iş birliğimiz de hızla gelişiyor.

Ortak değerleri paylaşan Türkiye ve Pakistan Birleşmiş Milletler, İslam İş birliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı D8 gibi bölgesel ve uluslararası platformlarda dayanışma içinde hareket etmektedir.

Afganistan'da barış ve istikrarın tesisi Afgan kardeşlerimize karşı insani görevimizin ötesinde, ortak tehdit ve riskler bakımından zaruridir. Afgan halkının karşı karşıya bulunduğu insani krizin etkilerinin giderilmesine teminen çalışmalarımızı el birliğiyle sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de, konuşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek başladı.

Şerif, "Yüreğimiz, teröristlerin şehit ettiği kişilerle, burada İstanbul'da. Bunun sonucunda masum, son derece kıymetli hayatların kaybedilmesinden dolayı çok üzgünüz. Acınızı, üzüntünüzü paylaşıyoruz. Pakistan Türk halkının ve kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duygularına, üzüntüsüne katılıyor. Bizler de bu tür trajedileri yaşadık. Pakistan halkı da ciddi bedeller ödedi.

Binlerce kişi kıymetli hayatlar, terörizmin üstesinden gelinmesi için, yenilmesi için kaybedildi. Elimizden gelen her konuda yardımcı olmaya, her türlü terörizmin üstesinden gelmek için, her türlü desteği vermek için hazırız. Sadece Türkiye ve Pakistan'dan değil tüm dünya yüzeyinden terörizmi silmek istiyoruz" dedi.

"İşbirliğini daha da artırmanın zamanı geldi"

Şerif, "Türkiye'de, Pakistan'da bu gemilerin inşa ediliyor olması, bizim tüm samimi amaçlarımızı taahhütlerimizi ortak iş birliği konusundaki taahhütleri gösterir nitelikte. Gerilimin yükseldiği bir dünyada ve bunun sonucunda da uluslararası çapta çok fazla artan fiyatlar, petrol fiyatları, gübre, tüm bunların fiyatları artıyor.

Bunlar, kalkınmakta olan ülkelerin, ihtiyacı olan şeyleri karşılaması açısından zorluk yaratıyor. Sadece savunma iş birliği değil, daha ileri düzeylere taşımamız gerektiğini düşünüyorum. İki ülkeyi tek bir yürekle savunmak gerektiğini düşünüyorum. İşbirliğini daha da artırmanın zamanı geldi.

Yoksul kişileri yoksulluktan çıkaracak, eğitimi artıracak. Bu sayede günümüzün zorluklarını aşabiliriz. O yüzden de Çin'deki dostlarımızla görüşüp bu yönde ilerlemek istiyoruz" dedi.

"Ticaret hacmimizi 5 milyar Amerikan dolarına çıkaralım"

Mal ticareti anlaşmasında görüştüklerini hatırlatan Şerif, "Amacımız, ikili ticareti 1 milyar Amerikan dolarından daha fazlasına çıkarmak için. Türkiye'nin ticaret hacmi yıllık bazda baktığımızda 20 milyar Amerikan doları civarında. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında bu ticaret hacmi çok daha az kalıyor.

Şu anki ticaret hacmimiz kardeşlik ilişkilerimizi yansıtır nitelikte değil. Bu eşi benzeri olmayan bir ilişki. 3 yıl içinde ticaret hacmimizi 5 milyar Amerikan dolarına çıkaralım. Bu alanda çok yakın çalışacağıma söz veriyorum" ifadelerini kullandı.