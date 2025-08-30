Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Bu kapsamda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu haftaki mesaisi de bir hayli yoğun geçecek.

ERDOĞAN ÇİN'E GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki hafta Çin'de Şangay İş Birliği Örgütü Zirvesi'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetine icabetle, Şanhay İşbirliği Teşkilatı 25. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne şeref konuğu olarak katılmak üzere 31 Ağustos-1 Eylül 2025 tarihlerinde Tiencin'e gidecek.

KRİTİK GÖRÜŞMELER YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirve kapsamında liderlerle kritik görüşmeler yapması bekleniyor.

Ziyaret çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Eylül Pazartesi günü genişletilmiş formatta düzenlenecek zirve oturumuna hitap edecek. Ayrıca, ev sahibi mevkidaşı Şi Cinping başta olmak üzere birçok liderle görüşecek.

PUTİN İLE DE GÖRÜŞECEK

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Vladimir Putin, önümüzdeki hafta Çin'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.

Putin’in Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov, Kremlin'deki basın toplantısında Erdoğan ve Rus liderin 1 Eylül'de görüşeceğini açıkladı.