Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay’ın 161'inci kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı Sayıştay’ın 161'inci kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonunu anlattı, hedefleri bir kez daha hatırlattı. Yeni ufuklara yelken açtıklarını belirten Erdoğan, 85 milyon ile birlikte yürüyeceklerini dile getirdi...

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Önce 14 Mayıs ardından da 28 Mayıs seçimlerinde milletin bir kez daha yönetme yetkisi verdiği lider Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni döneme Türkiye Yüzyılı vizyonu hedefi ile yürüyor.

21 yıllık iktidarı döneminde çağ atlatan başarılara imza atan Erdoğan, 5 yıllık süreç için de yol haritasını çizdi.

Sayıştay’ın 161'inci kuruluş yıl dönümü etkinliğinde önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetimizin ilk 100 yılını geride bırakırken yeni ufuklara yelken açıyoruz. Bunun adı Türkiye Yüzyılı'dır." dedi.

"85 milyon gönül birliği içerisinde bu vizyonu gerçeğe dönüştüreceğiz"

"Maziden atiye kurduğumuz bir asırlık köprünün ihtişamına hep beraber şahit olacağız" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye Yüzyılı, milletimizin asırlık hayallerini gerçekleştirip, çok daha büyük hedeflere yürüme azmidir. 85 milyon gönül birliği içerisinde bu vizyonu gerçeğe dönüştüreceğiz."

"Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmadan huzura ermeyeceğiz"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde demokrasinin kazandığına vurgu yapan Erdoğan, "Milletimiz bunun adımını zaten attı. Yıllardır haksız eleştirilere maruz kalan demokrasi, bu seçimin kazananı oldu. Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmadan huzura ermeyeceğiz. Uyumlu bir iş birliğinin tesisi çok önemli." diye konuştu.

1950'den beri Türkiye'nin en temel sorunlarından birinin erkler arasındaki rekabet ve çekişmeler olduğunu dile getiren Erdoğan, birçok siyasetçinin bu acı gerçekle yüzleştiğini söyledi.

"Toplumumuzun tüm kesimleri sıkıntı yaşadı"

Terörün, vesayetin ve yoksulluğun çözülememesinin nedenlerini sıralayan Erdoğan, "Kendini milli iradenin üzerinde gören zihniyet, hukukun kendilerine verdiği yetkiyi, ülkenin önünü açmak için değil, statükoyu korumak için kullanmıştır. Türkiye, altın değerinde yıllarını kaybetmiştir. İşçisinden, kamu görevlisine üreticisinden esnafına kadar toplumumuzun tüm kesimleri sıkıntı yaşamıştır." şeklinde konuştu.

"Tarihi nitelikte reformlara imza attık"

17-25 Aralık ve 15 Temmuz'daki darbe girişimlerine maruz kaldıklarını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz de aynı zihniyetin devlet içerisindeki uzantıyla mücadele ettik. Aylarca bürokrat atayamadığımız dönemler oldu. Gazete kupürleriyle kapatılmak istendik. Ancak ne baskılar karşısında boyun eğdik ne de hukuk devletinden vazgeçtik. Tarihi nitelikte reformlara imza attık." dedi.

'Büyük bir zihniyet devrimi gerçekleştirdik'

21 yılda büyük bir zihniyet devrimi gerçekleştirdiklerinin altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti: