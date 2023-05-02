Antalya’da bugün binler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşıladı…
Ellerinde hem Türk bayrakları hem de gönül verdikleri AK Parti’nin flamaları vardı.
Miting alanı tıklım tıklımdı.
Coşkulu miting
Karşılama da bir o kadar coşkulu oldu.
Cumhurbaşkanı’nı heyecanlandıran Antalyalılar, 14 Mayıs için Türkiye’nin geleceğini oylayacaklarına söz verdi.
21 yıllık iktidarları döneminde yapılanları anlatan Erdoğan, bir de önümüzdeki seçim sonrası yapacaklarını tek tek sıraladı.
Meydanın enerjisini aldı
Meydanın enerjisi Cumhurbaşkanı’na da geçti.
Konuşma bittiğinde büyük hoparlörlerden seçim şarkıları dinletildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da, elinden mikrofonu bırakmadı, kendisini dinlemeye gelenlere küçük bir sürpriz yaptı.
Seçim şarkılarına eşlik etti
Erdoğan, şarkılara eşlik ederek, bir kez daha söz aldı.
Bu anlar, izleyenlerin de büyük beğenisini topladı.