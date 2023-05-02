Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim şarkılarına eşlik etti Birkaç gün önce rahatsızlığı ile sevenlerini korkutan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki gün dinlendi, meydanlara döndü. Cumhurbaşkanı, binlerce Antalyalı ile birlikte partisinin seçim şarkılarını söyledi.

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Antalya’da bugün binler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşıladı…

Ellerinde hem Türk bayrakları hem de gönül verdikleri AK Parti’nin flamaları vardı.

Miting alanı tıklım tıklımdı.

Coşkulu miting

Karşılama da bir o kadar coşkulu oldu.

Cumhurbaşkanı’nı heyecanlandıran Antalyalılar, 14 Mayıs için Türkiye’nin geleceğini oylayacaklarına söz verdi.

21 yıllık iktidarları döneminde yapılanları anlatan Erdoğan, bir de önümüzdeki seçim sonrası yapacaklarını tek tek sıraladı.

Meydanın enerjisini aldı

Meydanın enerjisi Cumhurbaşkanı’na da geçti.

Konuşma bittiğinde büyük hoparlörlerden seçim şarkıları dinletildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, elinden mikrofonu bırakmadı, kendisini dinlemeye gelenlere küçük bir sürpriz yaptı.

Seçim şarkılarına eşlik etti

Erdoğan, şarkılara eşlik ederek, bir kez daha söz aldı.

Bu anlar, izleyenlerin de büyük beğenisini topladı.