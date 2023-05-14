Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonuçlarını takip etmek üzere Ankara’ya geldi Oyunu İstanbul Üsküdar bulunan Saffet Çebi Ortaokul’nda kullanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara’ya gitti. Başkan Erdoğan seçimler Ankara’dan takip edecek.

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Türkiye, Cumhurbaşkanı'nı ve TBMM 28. Dönem Milletvekillerini belirlemek için bugün sandık başına gitti.

Saat 08.00 itibariyle oy verme işlemi ülke genelinde başladı.

Seçimler için 81 ilde 191 bin 910 sandık kurulurken bu sandıklarda toplam 60 milyon 697 bin 845 seçmen oy kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için İstanbul'da oyunu kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15.15'te Ankara'ya geldi.

Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Seçimleri Ankara'dan takip edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri Ankara'dan takip edeceği öğrenildi.