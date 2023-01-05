Mevsim şartlarına işaret eden Erdoğan, tarihte değişiklik yapılabileceğinin sinyalini verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da partisinin il başkanları toplantısında konuştu.

AK Parti’de 30 Nisan, 14 Mayıs ve 18 Haziran olmak üzere üç farklı seçim tarihi üzerinde çalışmalara başlandığı belirtiliyor.

"Tarih biraz öne çekilebilir"

Erdoğan, normal takvime göre haziran ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine ilişkin önemli mesajlar verdi.

Seçim tarihinde değişiklik yapılabileceğini söyleyen Erdoğan, "Mevsim şartlarına göre biraz öne çekilebilir." dedi.

"2023 seçimlerinin önemini biliyorsunuz"

Erdoğan, "Kuruluşumuzun 21.5 yılını ve iktidarımızın 20 yılını geride bıraktığımız şu günlerde yeni bir imtihanın daha eşiğindeyiz. Mevsim şartlarını dikkate alarak belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim tarihi öne çekilebilir ViDEO

"Kamuoyunda ne konuşuluyorsa gündemimize gelir"

Bu arada Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, üç farklı seçim tarihi ihtimaline ilişkin soruya, "Kamuoyunda ne konuşuluyorsa hepsi bizim gündemimize gelir." demişti.

AK Parti'yi milletin kurduğunun altını çizen Erdoğan, konuşmasında şunları dile getirdi:

"AK Parti'nin bu imtihanı da başarıyla geçmesini sağlamak..."

"Milletin kurduğu, iktidara getirdiği ve her mücadelesinde yanında yer aldığı bir siyasi teşekkül olarak tarif ettiğimiz AK Parti'nin bu imtihanı da başarıyla geçmesini sağlamak öncelikle bizlerin, buradaki heyetin sorumluluğundadır.





"Girdiğimiz her seçimi kazandık"

Şu gerçeğin altını bir kez daha çizmek istiyorum: AK Parti, resmen kurulduğu 14 Ağustos 2001 tarihinden bugüne kadar sadece girdiği her seçimi kazanmakla kalmamış, milletimizin gönlündeki yerini de sürekli güçlendirmiştir."