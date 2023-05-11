Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçime 3 gün kala Pursaklar'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Pursaklar'dan kiraları acımasızca artıran ev sahiplerine seslendi, "Seçim sonrası bu kiraları artıranların önüne çok çok farklı çıkacağız" dedi. Cumhurbaşkanı, çözüm yolunu da sundu.

ensonhaber.com

Ankara'nın en kalabalık ilçelerinden biri olan Pursaklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırladı.

Yaklaşık 40 bin kişinin katıldığı miting, büyükşehirleri hiç aratmadı.

Coşkulu kalabalık, Cumhurbaşkanı'nı da heyecanlandırdı.

"Seçimden sonra görüşürüz"

Cumhurbaşkanı muhalefetle birlikte hedefine kiraları fahiş derecede artıran ev sahiplerini de aldı.

"Seçimden sonra görüşürüz" diyen Erdoğan, çözüm yolunu da hiç bekletmeden sundu.

"Daha çok ev yapacağız ki, kiralar düşsün"

"Sıkıntıları görüyoruz, biz halledeceğiz" diyen Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti:

Seçim sonrası bu kiraları artıranların önüne çok çok farklı çıkacağız. Bunların önüne yasaklamayla falan geçilemez. Bunun çözümü de üretimdir. Daha çok ev yapacağız ki kiralar düşsün. Bu ülkenin her meselesini çözdüğümüz gibi bunların da üstesinden biz geliriz. 21 yıldır nasıl çözdüysek, yine biz çözeriz. Herkesi hak ettiği refah seviyesine ancak bir çıkartırız. Önümüzdeki dönemde daha iyisini yapacak olan da biziz. Sıkıntıları görüyoruz, biz halledeceğiz.

“Bay Bay Kemal, bu ülkeyi böldürtmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından diğer satır başları da şöyle:

Bay Bay Kemal şunu bilesin ki; yanına kimi alırsan ve kiminle yol yürürsen yürü bu ülkeyi böldürtmeyeceğiz. Madenlerimizi en ilkel şekilde çıkartabilmişiz. Ticaretimiz kendi ülkemizin sınırları içerisinde bile kadük bırakılmış. Biz Türkiye'de bu kısır döngüyü kırdık. Muhalefet her şeyi ücretsiz yapacaktı. Yaptılar mı, hayır. Namus sözü veriyor, yapmıyor.

"21 yıldır muhalefetle değil kendimizle yarışıyoruz"

Hızlarını alamadılar, çiftçiye bedava traktör vadetmişlerdi, aldınız mı? Bu sadece Ankara'da böyle değil. İstanbul ve İzmir'de de böyle. Kısaca muhalefetin söyledikleri vaat değil, palavradır. Karşımızda bizim 21 yılda yaptıklarımızı, 21 haftada yıkacak bir zihniyet var. 21 yıldır muhalefetle değil, kendimizle yarışıyoruz.

"Cumhur İttifakı'na LGBT giremez"

Küskünlüğü, dargınlığı bir kenara bırakın, sandığa sıkı sıkı sarılın. Ne diyorlardı; bu kumar masası... Demek ki kumar masasında alışkın olanlar, hala oturuyorlar. Meral Hanım, ayrılamadı. İşte bunlara noteri de kumar masasını da hatırlatmaya var mıyız? Ankara, bu teröristlerle el ele olan Bay Bay Kemal'e 'bay bay' diyor musunuz? Bunların hayatı yalan... Bu CHP LGBT'ci, HDP LGBT'ci, İyi Parti LGBT'ci... Yanlarındaki yavrucuklar da öyle. Cumhur İttifakı'na LGBT giremez.

"Pursaklar'a müjde"