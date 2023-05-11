Cumhurbaşkanı Erdoğan seçime 3 gün kala Sincanlılara sesleniyor Türkiye tarihinin en önemli seçimleri için miting çalışmalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sincan'da 135 bin vatandaşla bir araya geldi.

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Seçim çalışmalarında heyecan son dorukta.

Yurt genelinde yaşanan miting programları, seçmenleri 14 Mayıs'a hazırlıyor.

Bu kapsamda Cumhur İttifakı mitinglere hız verdi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli, aynı gün farklı illerde miting gerçekleştirdi.

Başkent'in ilçelerinden coşkulu karşılama

Bahçeli Tokat ve Ordu'da vatandaşlarla bir araya gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bugünkü rotasını Ankara'nın ilçelerine çevirdi.

30 Nisan'da 'Büyük Ankara Mitingi'ni düzenleyen Erdoğan, burada coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı.

Ardından bugün de Başkent'in ilçelerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 ilçede de miting için alanı dolduran yoğun kalabalığa hitap etti.

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanını sloganlar ve pankartlarla karşıladı.

Toplam 295 bin vatandaş mitinge akın etti

Önce Pursaklar'da 60 bine, ardından Mamak-Altındağ'da 100 bine konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak Sincan'da da 135 bin vatandaşla buluştu.

Meydanlardaki yoğun katılımı açıklayan Erdoğan, "Biz Sincan’ı çok seviyoruz. Bu ne muhteşem bir ilgi. Altındağ’dan geldik 100 bin, Pursaklar’dan aynı şekilde 60 bin. Şimdi geldik Sincan’a 135 bin. Sincan Pazar’a gümbür gümbür gidiyor." ifadelerini kullandı.

Pursaklar

Mamak-Altındağ

Sincan

"Ankara'ya yine tarih yazmak yakışır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bay Kemal neyle geldi; kasetle geldi. Şimdi de cumhurbaşkanı adaylarından birini saf dışı bıraktı. Nasıl bıraktı? Herhalde o da şöyle yarın bilemediniz öbür gün ortaya çıkar. Çünkü bunların bütün işi fırıldak. 14 Mayıs, nifak tohumlarını bir kez daha bozma tarihidir. Ankara'ya yine tarih yazmak yakışır. Teröristle bunlara tarih veriyor. Bay Bay Kemal'i pazar günü tarihe gömeceğiz. Sincan'dan öyle bir ses verin ki yankısı pazara kadar sürsün.

14 Mayıs demokrasi şölenimiz şimdiden hayırlı olsun. Şehirlerimizin çehresini değiştirdik. Her eve doğal gaz getirdik.

Tek parti faşizminin mirasından hiç vazgeçmediler. Rahmetli Menderes’i idama gönderirken bunların yürekleri sızlamadı. Rahmetli Özal’ın hayalini baltalarken zerre kadar pişmanlık duymadılar.

Tüm bunların üstesinden gelerek ülkemizi hedeflerinden kurtarmadık. Ne yaptı bunlar 4 yıl içinde? Biz geldiğimizde Ankara’da büyük bir havalimanı yoktu. Mevcut havalimanını Melih Bey yaptı. Bu havayolu bizim eserimiz. Otobüs ücretlerini bedava yapacağız dediler, yaptılar mı? Bunların hiçbiri gelmedi. Çünkü bunların başındaki yalancı."