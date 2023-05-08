Cumhurbaşkanı Erdoğan seçime 6 gün kala Kırklareli mitinginde: Kira sorununu da yine biz çözeriz Seçime sayılı günler kala dün Büyük İstanbul Mitingiyle bir kez daha tarih yazan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün de Kırklareli'de coşkulu kalabalığa hitap etti.

ensonhaber.com

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandığa gidecek.

Milyonlarca vatandaş, coşkuyla Türkiye'nin kaderini belirleyecek.

Tarihin en önemli seçimlerinden önce yurdun dört bir yanında miting heyecanı yaşanırken, AK Parti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün adeta tarih yazdı.

Büyük İstanbul Mitingi için yüz binlerce vatandaş yollara düştü. 7'den 70'e herkes sabahın erken saatlerinde Atatürk Havalimanı'na doğru yola çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada tam 1 milyon 700 bin vatandaşa hitap etti.

İstanbul'un ardından Kırklareli'de büyük coşku yaşandı

Ardından hız kesmeden miting programlarını sürdüren Cumhurbaşkanı, bugün ise Kırklareli'ne gitti.

Burada da büyük bir kalabalığın yer aldığı meydanda, sloganlar ve pankartlarla karşılandı.

Erdoğan kent meydanındaki konuşmalarında, Millet İttifakı'nın hiçbir sorunu çözmediğini hatırlatarak, "Kira meselesini de, çarşı pazarda kimi ürünlerde ortaya çıkan aşırı fiyat artışını da hal yoluna yine biz koyarız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın satır başlıkları şu şekilde:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Trakya'daki uç beyimiz, sarsılmaz kalemiz Kırklareli'yi hasretle selamlıyorum. Kırklareli'yi gerçekten çok özlemişim. Kırklarelili kardeşlerimi de özlemiştik.



Bizleri sağlıkla, afiyetle buluşturan Rabbime hamdolsun. Bizi bugün bağrınıza bastınız. Bizi yalnız olmadığımızı hissettirdiniz. Aşkınızla bize cesaret verdiniz. Dayanışmanız, muhabbetiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Kırklareli bizlerle olduğu müddetçe Allah'ın izniyle bu ülkenin sırtı yere gelmez.

"Birliğimize, beraberliğimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız"

Benim Kırklarelili kardeşlerim iradelerine böyle sahip çıktığı sürece, dergi kapaklarından millete parmak sallayanların tehditleri sökmez. Sizler kardeşliğinize böyle sarıldığınız müddetçe bizi kimse bölemez, ayıramaz biz bu CHP'ye, PKK'ya, İP'e bunlara ülkemizi, vatanımızı böldürtmeyeceğiz.



Nice badirenin, nice engelin üstesinden biz zaten böylece geldik. Bunlara fırsat vermedik. Nice saldırıyı, nice ihaneti işte böyle savuşturduk. İnşallah 14 Mayıs'ta da yine aynısını başaracağız. Buna hazır mıyız? Birliğimize, beraberliğimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız.



Bizi Alevi, Sünni, Türk, Kürt, Roman diyerek ayırmak isteyenlere, bizi hayat tarzı korkuları üzerinden bölmeye çalışanlara müsaade etmeyeceğiz. Roman kardeşlerime ayrımcılık yapmak isteyenlere de asla fırsat vermeyeceğiz.

"Selo'yu cezaevinden çıkaracaklarmış"

Buradan, çocukluk yıllarımı beraber geçirdiğim tüm Roman kardeşlerimi selamlıyorum. 85 milyonun tamamı arasındaki komşuluk hukukunun, kardeşlik hakkının, vatandaşlık bağlarının zedelenmesine rıza göstermeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle birlikte omuz omuza inşa edeceğiz.



Büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını sizlerle beraber aralayacağız. Ne diyorlar? Öcalan'ın cezaevinin kapısını kıracaklarmış. Ne diyorlar? Selo'yu cezaevinden çıkaracaklarmış.



Bu Selo ne yaptı? Diyarbakır'da bizim 51 Kürt kardeşimizi bunlar öldürdüler. Bunun için şu anda cezaevinde Edirne'de. Biraz sonra Edirne'ye gidiyorum oradan da sesleneceğim.

"Pazar günü sandıklara gidecek ve inşallah oyumuzu kullanacağız"

Bunun için 14 Mayıs çok önemli. Pazar günü sandıklara gidecek ve inşallah oyumuzu kullanacağız. Bundan önce hep beraber çok daha önemli bir şey yapacağız.



Buraya gelmeyen eşinize, dostunuza, akrabanıza mutlaka ulaşacaksınız. Size Cumhurbaşkanımızın selamı var diyecek, halini hatırını soracak, 14 Mayıs'ın önemini anlatacaksınız.



Aziz milletimize, hizmetkar olmak için daha fazla ter dökeceğiz.

"Kırklareli cezaevini istişare ile geçen bir okul olarak gördük"

Kırklareli'nin benim siyasi hayatımda farklı yeri var. Okuduğumuz bir şiir yüzünden cezalandırıldığımda Kırklareli bizi Pınarhisar'da misafir etti. O kara günleri hiçbir zaman unutmadık.



Yüz binlerin bizleri Pınarhisar Cezaevi'ne yolcu ederken döktüğü gözyaşını unutmadık.



Kırklareli ile birlikte tüm Türkiye'nin bize nasıl sahip çıktığını, bize nasıl umut bağladığını hiçbir zaman unutmadık.

Pınarhisar'da haksız yere tutulduğumuz o günleri tevekkülle, istişare ile geçen bir okul olarak gördük. Pınarhisar'ı bir zindan olarak değil Medrese-i Yusufiye olarak kabul ettik.



Darbecilerin milletimiz ile bağlarımızı koparmak için bizi attıkları o zindan Allah'ın takdiri ile yeni bir dönemin başlangıcı, yeni bir yolculuğun ilk adımı oldu. Partimizin ufkunu burada çizdik. Türkiye'ye dair hayallerimizi Pınarhisar'da somutlaştırdık.

"Kaos, kriz prangalarını parçaladık"

Milletimizin ayağına vurulan vesayet zincirlerini, kaos, kriz prangalarını parçaladık. Türkiye'yi her alanda başarıdan başarıya koşturduk.



Bürokratik oligarşinin takoz koyduğu, muhalefetin engel çıkardığı projelerimizi saymaya kalksak bitiremeyiz. Biz bu sabotaj siyasetine teslim olmadık. Bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz.

"Akıllarına gelen her şeyi söylerler"

Seçim dönemleri kimileri için bol keseden boş vaat dağıtma günleridir. Bunların her seçim öncesi açtıkları bir vaat bohçası var. Doğruluğuna, yanlışlığına bakmadan buradan seçtikleri vaatleri gittikleri yerlerde sağa sola savururlar. Çiftçiye ne dediler? Bedava traktör dediler.



Şimdi soruyorum, çiftçi kardeşlerim size bedava traktörler geldi mi? Ne dediler, suyu, elektriği, ulaşımı ücretsiz yapacağız. Oldu mu? İşte İstanbul yanı başınızda. Ben İstanbulluyum İstanbul'un büyükşehir belediye başkanlığını yaptım. Bunlar ne suyu ucuz, ne otobüsleri bedava böyle bir şey yapmadılar.



Fakat biz dönemimizde bunları yaptık. Akıllarına gelen her şeyi söylerler. Hele bay bay Kemal bu işin piridir. Yalanda onun üzerine yok. Seçim bittikten sonra ne yapıyorlar? Vaat bohçasının ağzını bağlayıp sandığa koyuyorlar, bir dahaki seçime kadar milletin yüzüne bile bakmazlar. Bu eski Türkiye'nin siyaset tarzıdır. Biz 2002'de bu siyaset anlayışına son verdik.

"2 milyon 250 bin insanımızın talebini karşıladık"

Seçim meydanlarında ne diyorsak, neyi vadediyorsak göreve geldiğimizde tek tek hayata geçiririz. Mesela emeklilikte yaşı bekleyen 2 milyon 250 bin insanımızın talebini karşıladık.



En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyelerini ise 2 bin liraya yükselttik. Cek, cak demedik, yaptıklarımızı söylüyorum. Milletimizin 60 yıllık hayali olan yerli aracımız Togg'u yollara uğurladık. Bay bay Kemal ve ortaklarının böyle bir gaz yok dedikleri Karadeniz doğal gazımızı getirdik. Şimdi evlere doğal gaz geldi mi? Sadece bununla kalmadık.



Bu ayki doğal gaz kullanımını ücretsiz yaptık. Biz ne dersek yaparız, bizde yalan yok. Her şey doğruluk üzerine. Bir sene boyunca da mutfak ve ısınma için kullanılacak 25 metreküplük doğal gaz bedelini faturalardan düşeceğiz.



Yani Kırklareli'nde, Edirne'de, Tekirdağ'da diğer şehirlerimizde söylediklerimizi Ankara'ya döndüğümüzde unutanlardan olmadık. Milletimizin kapısını tekrar çaldığımızda da önce karnemizi gösterdi.

"O zaman 23,5 milyar dolar borcumuz var"

Öyle bay bay Kemal gibi Londra'daki tefecilerden para dilenmeyeceğiz. Öyle bay bay Kemal gibi ülkemiz ekonomisini tekrar IMF komiserlerine teslim etmeyeceğiz. Davos'tayız, o zaman Bebecan benim bakanım. IMF başkanı ile görüşme yapıyoruz. IMF başkanına dedim ki, alacaklarınızı tahsil ediyor musunuz? Evet dedi. O zaman 23,5 milyar dolar borcumuz var.



Siz paranızı tahsil ediyorsanız Türkiye'nin başbakanı benim. Siz Türkiye'nin siyasi geleceğine müdahale edemezsiniz. Tabi sustu, Bebecan da kızardı bozardı. Çünkü bunların öyle irade koyma kabiliyeti yok. Bunlar zavallı. Sene 2013'te IMF'ye borcumuzu bitirdik. IMF'den 2013'ten sonra bir kuruş almadık. Ama bay bay Kemal'in sözcüsü ve İP'in şu anda mensubu olan Merkez Bankası'nda bir ara sözde başkanlık yapmıştı ikisi otel lobilerinde IMF ile görüştüler.

"Kırklareli halkının bu mücadelede ben bizi yalnız bırakmayacağına inanıyorum"

Onlarla görüşerek bize IMF'ye borçlanma tavsiyesi yaptılar. Bizim böyle bir düşüklüğümüz, böyle bir ihtiyacımız yok dedik. O gün bugün 10 sene biz Allah kuruşu IMF'den almadık. Ne oldu? Türkiye çöktü mü? Bay bay Kemal sen Londra'daki tefecilere git. Avucunu yalayacaksın. Onlardan sana yar olmaz. Ama sen zaten seçim kazanamayacaksınki. Sen ciddi manada zavallısın.



Sana ne söylediler ki hemen aldandın kalktın 300 milyar dolar Londra'daki tefecilerden para alacağım. Bunlar esrarkeş, eroinkeş bundan kazanım elde eden tefeciler. Onun gibi bölücüler ve FETÖ'cülerle gizli gizli buluşup sözler vermeyecek, taviz vermeyecek ülke ve millet düşmanları ile kol kola yürümeyeceğiz.



Kendi kaynaklarımızı kullanacak, kimseye boyun bükmeden, kimseye el açmadan toplumumuzun refahını artıracağız. Kırklareli halkının bu mücadelede ben bizi yalnız bırakmayacağına inanıyorum.

"Türkiye'ye sevdalanmak gerekir"

Bunca altyapıyı, üst yapıyı biz Londra tefecilerinden aldığımız parayla mı yaptık? Şurada işte yanı başınızda Çanakkale Köprüsü'nü biz onlardan aldığımız parayla mı yaptık? Şu anda Çanakkale Köprüsü bir abide değil mi? Nasıl yaptığımız görüyorsunuz.



Bay bay Kemal, Ziya Paşa çok güzel söylüyor tam da senin için, eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Millete hizmet bir gönül ve aşk işidir. Bunun için de yürek gerekir yürek, bilek gerekir, Türkiye'ye sevdalanmak gerekir.



Aşkı olmayandan, derdi olmayandan, ufku, vizyonu, hedefi olmayandan ne bu ülkeye ne bu millete ne de Kırklareli'ne hayır gelir.

"Kumar mı, noter mi"

Buradan şimdi Kırklareli'ye soruyorum. Kumar mı, noter mi olduğuna daha kendilerinin bile karar veremediği bir masadan sizlere fayda gelir mi? Bürokratik ve siyasi hayatının hiçbir saflasında millete hayrı dokunmamış bir adaydan Kırklareli'ye bir hayır gelir mi?

"Bugün de milletimizin hangi meselesi varsa yine biz çözeriz"

Her sabah cumharbaşkanı yardımcısı sayısının artırıldığı, her gün birilerine koltuk vermek için yeni bakanlıkların kurulduğu bir yapı sizlere hizmet edebilir mi? Sabah akşam kavga eden, tartışan, didişen hiçbir konuda anlaşamayan koalisyon gençlerimizin sorunlarını çözebilir mi?



Sandık başına gidecek her vatandaşımızdan önce tüm bu soruların cevabını aramasını istiyorum. Bizim vaadimiz ise gayet açık. Ülkemizin demokrasi ve kalkınma hamlelerini nasıl biz gerçekleştirdiysek bugün de milletimizin hangi meselesi varsa yine biz çözeriz.

"Kira meselesini de, çarşı pazarda kimi ürünlerde ortaya çıkan aşırı fiyat artışını da hal yoluna yine biz koyarız"