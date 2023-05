Cumhurbaşkanı Erdoğan seçime 6 gün kala Kırklareli mitinginde: Kira sorununu da yine biz çözeriz

ensonhaber.com

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandığa gidecek.

Milyonlarca vatandaş, coşkuyla Türkiye'nin kaderini belirleyecek.

Tarihin en önemli seçimlerinden önce yurdun dört bir yanında miting heyecanı yaşanırken, AK Parti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün adeta tarih yazdı.

Büyük İstanbul Mitingi için yüz binlerce vatandaş yollara düştü. 7'den 70'e herkes sabahın erken saatlerinde Atatürk Havalimanı'na doğru yola çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada tam 1 milyon 700 bin vatandaşa hitap etti.

Ardından hız kesmeden miting programlarını sürdüren Cumhurbaşkanı, bugün ise Kırklareli'ne gitti.

Burada da büyük bir kalabalığın yer aldığı meydanda, sloganlar ve pankartlarla karşılandı.

Erdoğan kent meydanındaki konuşmalarında, Millet İttifakı'nın hiçbir sorunu çözmediğini hatırlatarak, "Kira meselesini de, çarşı pazarda kimi ürünlerde ortaya çıkan aşırı fiyat artışını da hal yoluna yine biz koyarız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın satır başlıkları şu şekilde:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Trakya'daki uç beyimiz, sarsılmaz kalemiz Kırklareli'yi hasretle selamlıyorum. Kırklareli'yi gerçekten çok özlemişim. Kırklarelili kardeşlerimi de özlemiştik. Bizleri sağlıkla, afiyetle buluşturan Rabbime hamdolsun. Bizi bugün bağrınıza bastınız. Bizi yalnız olmadığımızı hissettirdiniz. Aşkınızla bize cesaret verdiniz. Dayanışmanız, muhabbetiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Kırklareli bizlerle olduğu müddetçe Allah'ın izniyle bu ülkenin sırtı yere gelmez.

Milletimizin ayağına vurulan vesayet zincirlerini, kaos, kriz prangalarını parçaladık. Türkiye'yi her alanda başarıdan başarıya koşturduk. Bürokratik oligarşinin takoz koyduğu, muhalefetin engel çıkardığı projelerimizi saymaya kalksak bitiremeyiz. Biz bu sabotaj siyasetine teslim olmadık. Bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz.

Seçim dönemleri kimileri için bol keseden boş vaat dağıtma günleridir. Bunların her seçim öncesi açtıkları bir vaat bohçası var. Doğruluğuna, yanlışlığına bakmadan buradan seçtikleri vaatleri gittikleri yerlerde sağa sola savururlar. Çiftçiye ne dediler? Bedava traktör dediler. Şimdi soruyorum, çiftçi kardeşlerim size bedava traktörler geldi mi? Ne dediler, suyu, elektriği, ulaşımı ücretsiz yapacağız. Oldu mu? İşte İstanbul yanı başınızda. Ben İstanbulluyum İstanbul'un büyükşehir belediye başkanlığını yaptım. Bunlar ne suyu ucuz, ne otobüsleri bedava böyle bir şey yapmadılar. Fakat biz dönemimizde bunları yaptık. Akıllarına gelen her şeyi söylerler. Hele bay bay Kemal bu işin piridir. Yalanda onun üzerine yok. Seçim bittikten sonra ne yapıyorlar? Vaat bohçasının ağzını bağlayıp sandığa koyuyorlar, bir dahaki seçime kadar milletin yüzüne bile bakmazlar. Bu eski Türkiye'nin siyaset tarzıdır. Biz 2002'de bu siyaset anlayışına son verdik.

Seçim meydanlarında ne diyorsak, neyi vadediyorsak göreve geldiğimizde tek tek hayata geçiririz. Mesela emeklilikte yaşı bekleyen 2 milyon 250 bin insanımızın talebini karşıladık. En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyelerini ise 2 bin liraya yükselttik. Cek, cak demedik, yaptıklarımızı söylüyorum. Milletimizin 60 yıllık hayali olan yerli aracımız Togg'u yollara uğurladık. Bay bay Kemal ve ortaklarının böyle bir gaz yok dedikleri Karadeniz doğal gazımızı getirdik. Şimdi evlere doğal gaz geldi mi? Sadece bununla kalmadık. Bu ayki doğal gaz kullanımını ücretsiz yaptık. Biz ne dersek yaparız, bizde yalan yok. Her şey doğruluk üzerine. Bir sene boyunca da mutfak ve ısınma için kullanılacak 25 metreküplük doğal gaz bedelini faturalardan düşeceğiz. Yani Kırklareli'nde, Edirne'de, Tekirdağ'da diğer şehirlerimizde söylediklerimizi Ankara'ya döndüğümüzde unutanlardan olmadık. Milletimizin kapısını tekrar çaldığımızda da önce karnemizi gösterdi.

Her sabah cumharbaşkanı yardımcısı sayısının artırıldığı, her gün birilerine koltuk vermek için yeni bakanlıkların kurulduğu bir yapı sizlere hizmet edebilir mi? Sabah akşam kavga eden, tartışan, didişen hiçbir konuda anlaşamayan koalisyon gençlerimizin sorunlarını çözebilir mi?



Sandık başına gidecek her vatandaşımızdan önce tüm bu soruların cevabını aramasını istiyorum. Bizim vaadimiz ise gayet açık. Ülkemizin demokrasi ve kalkınma hamlelerini nasıl biz gerçekleştirdiysek bugün de milletimizin hangi meselesi varsa yine biz çözeriz.