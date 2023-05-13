Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçime saatler kala Ümraniyelilerle buluştu Bugün 35 bin kişi, Ümraniye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşıladı. Coşkulu kalabalığı gören Cumhurbaşkanı, "Ey Türkiye, ey İstanbul, bu mücadelede bizimle misiniz? Şimdiden 40 takla atanlara karşı sandığın gücünü göstermeye hazır mısınız?" diye sordu.

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Yarın, milyonlar sandığa gidecek.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul'dan da beklentisi yüksek.

Geçtiğimiz gün yapılan tarihi miting sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden megakent turuna çıktı.

İlk durak Ümraniye oldu.

35 bin seçmen Erdoğan'ı dinledi

Yaklaşık 35 bin seçmenin katılımıyla yapılan mitingde Erdoğan, şunları söyledi:

"Ülkemize bir aşk mektubu yazdık"

Ümraniye, bugün bir başka güzel... Burada adeta Büyük İstanbul Mitingi'nin devamını görüyoruz. Biz yaptığımız her işte ülkemize bir aşk mektubu yazdık. Bu mektubu ilmik ilmik dokurken, kalpten kalbe görünmeyen köprüler kurduk. Ülkemiz sınırlarını aşıp, tüm dünyayı kucaklayan vicdan köprüleri kurduk. Gerçeklerden geleceği doğru adım attığımız o tarihi günün arifesindeyiz. Yazdığımız aşk mektubunun muhatabı tüm milletimizin yüz yılı olacaktır. Buna hazır mıyız?

"Bu işin ilk turda bitmesini sağlayacağız..."

Ey Türkiye, ey İstanbul, bu mücadelede bizimle misiniz? Şimdiden 40 takla atanlara karşı sandığın gücünü göstermeye hazır mısınız? Rakiplerini kasetle elemeye çalışanlara karşı sandığı dar etmeye hazır mısınız? Talimatı Kandil'den alanlara gereken cevabı sandıkta vermeye hazır mısınız? Türkiye Yüzyılı'na gidilen yolda bizimle birlikte olmaya hazır mısınız? Yarın sandıklar kapanana kadar çalışmaya var mısınız? Bu işin ilk turda bitmesini sağlayacağız...

İmamoğlu'na salvolar

Buradan soruyorum, benim gençlerim bunlara geleceğini emanet eder mi? Ya bunlar terörist... Benim hanım kardeşlerim, bunlara evladını emanet eder mi? Bir oy bu kardeşinize, bir oy Cumhur İttifakı'na... Ümraniye, tulum çıkarır. Benim bildiğim Ümraniye sandıkları patlatır. Peki, bu Bay Bay Kemal'in bir referansı var mı? İstanbul'a bir belediye başkanı getirdi. Adamın belediyede durduğu yok. İstanbul'u sel alıyor, o kayakta, o Bodrum'da... Sen İstanbul'un belediye başkanı mısın, İstanbul'da turist misin?

"Bay Bay Kemal, talimatları teröristlerden alıyor"

Yaparsa AK Parti yapar. Bizden önce Türkiye çok çekmişti. Milletimiz eser istiyordu, ona Ayasofya'yı elinden alarak cevap veriyorlardı. Meral Hanım 'yapamaz' diyordu. Ne oldu, Meral Hanım? Bizim imanımız, inancımız var. 81 vilayetin 81'inde de üniversite var. Şimdi oralara profesörlerimiz gidiyor, bazılarında hastaneler de inşa ettik. Milletimiz bu gayretimizi gördüğü için bizim yanımızda yer aldı. Bugüne kadar girdiğimiz 15 seçimi, hizmetler sayesinde kazandık. Koalisyon yalan ve istismar peşinde koşarken, biz Türkiye Yüzyılı diyoruz. Yarım kalan işleri tamamlamak için diyoruz. Bu Bay Bay Kemal, talimatı teröristlerden alıyor. Biz Rabbimden ve milletimizden alıyoruz. Aramızdaki fark bu. Kendi insanını aşağılayarak tehdit ederek seçim kazanılır mı? Gözlerini öyle bir hırs bürümüş ki, kendi ortaklarını bile görmüyorlar. Yalan üstüne yalan...

"Kale içeriden fethedilir, durmak yok"