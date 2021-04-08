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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit savcı Selim Kiraz'ın anne ve babasıyla görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 yıl önce terör örgütü DHKP-C üyelerince adliyedeki odasında şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın anne ve babasını kabul etti.
    • DHA
    • 08.04.2021 - 16:29
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit savcı Selim Kiraz'ın anne ve babasıyla görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 31 Mart 2015'te görevi başına şehit edilen savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, annesi Saadet Kiraz ile Adalet Bakanlığı tarafından Kiraz anısına düzenlenen öykü ve deneme yarışmasında dereceye girenleri kabul etti.

    BAYRAK VE KUR'AN HEDİYE ETTİ

    Yarışmada ödül alanlara ödüllerini veren Erdoğan, Savcı Kiraz'ın babasına Kuran-ı Kerim, annesine ise Türk bayrağı hediye etti.

    Selim Kiraz

    Selim Kiraz

    Selim Kiraz

    Selim Kiraz

    Selim Kiraz

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