Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinan Bey vatanımızın bekası ile ilgili tavrımızı çok iyi biliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Özel Yayını'nda gündemi değerlendiriyor.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan'ın bugünkü destek kararına da değindi.

Konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda, şu ifadelere yer verdi:

"Sinan Bey'e şahsım adına teşekkür ediyorum. Vatanımızın bekası ile ilgili tavrımızı kendisi de çok iyi biliyor. Bu konuda asla tavizimiz olmayacak. Bu güç birliği ülkemizin faydasına olacağına inanıyorum.

450 bin mülteciyi geri gönderdik. Hedefimiz 1 milyon mülteciyi daha oradaki konutlara yerleştirmek Bu da zaman içinde gerçekleşecek.

Sinan Bey'le aramızda pazarlık olmadı. Muhalifler hem spekülatif arayışa girerler. kesinlikle öyle bir durum söz konusu değil. Afet Bakanlığı kurulması konusunda bir tespiti var. Bunlar üzerinde düşünülebilecek konular. Bir AFAD olarak değil de bir bakanlık olarak yarın gündeme gelebilir."

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