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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da törenle karşılandı

    Bosna Hersek'in ardından ikinci durağına yönelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'a indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi törenle karışlandı.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2022 - 12:41
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 13:28
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da törenle karşılandı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlar turunda temaslarına devam ediyor.

    Turuna Bosna Hersek ile başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nikola Tesla Havalimanı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in yanı sıra Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Zoran Markovic, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Novi Pazar Başkonsolosu Başar Başol ile Büyükelçilik personeli tarafından karşılandı.

    İkili görüşmeler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci durağı Sırbistan'da da yine ikili görüşmeler yapacak.

    Bölgesel barış ve istikrar ile ticaret hacminin artırılmasına yönelik adımlar da görüşmede ele alınacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan da törenle karşılandı #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan da törenle karşılandı #2

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